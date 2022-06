Treviso, due giovanissimi annegano nel fiume Piave sotto gli occhi degli amici: cos'è successo

Tragedia nel fiume Piave, nel comune di San Biagio di Callalta (Treviso), dove due ragazzi sono morti annegati. Si tratta di due giovanissimi, uno di 14 anni e l’altro di 18 anni, che si trovavano sulla spiaggetta di Fagaré insieme ad un gruppo di amici. Nel pomeriggio di oggi, 20 giugno, si sono perse le tracce dei due ragazzi e gli amici, non vedendoli tornare, hanno avvertito le forze dell’ordine. I corpi dei due ragazzi sono stati trovati poco dopo più a valle, all’altezza di Ponte di Piave. Purtroppo per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Notizia in aggiornamento