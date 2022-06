Treviso, bambina precipita dal terrazzo mentre gioca col tablet: presa al volo da un passante, illesa

Grande spavento nel quartiere Sant’Antonino a Treviso, dove una bambina di 4 anni ha rischiato di morire cadendo dal terrazzo della sua casa. La tragedia è stata fortunatamente solo sfiorata grazie all’intervento provvidenziale di un passante eroe che l’ha presa al volo. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 20 giugno.

Treviso, perché la bambina è precipitata

Secondo la ricostruzione dell’accaduto la bambina che ha visto la morte in faccia, di origini tunisine, stava giocando con il suo tablet sul terrazzo dell’appartamento in cui vive con i genitori, che in quel momento si trovavano all’interno.

Ad un certo punto però, il dispositivo mobile le è improvvisamente scivolato dalle mani ed è caduto rovinosamente in strada. La piccola, nel tentativo di recuperarlo, si è sporta troppo ed è così precipitata giù nel vuoto, facendo un volo di 8 metri dal secondo piano della palazzina.

Il miracoloso intervento di un passante

A evitare la tragedia, come detto, è stato un uomo, non identificato, che passava di lì in quell’istante. Da quanto si apprende aveva assistito a tutta la scena.

Dopo la caduta del tablet, volgendo lo sguardo in alto verso il terrazzo aveva subito compreso l’imminente pericolo che stava correndo la piccola di 4 anni.

Per questo motivo, appena è precipitata, è riuscito a posizionarsi in tempo e a prenderla al volo in braccio, senza che potesse impattare con il suolo e riportare drammatiche conseguenze. Così, con grande sangue freddo, l'”angelo custode” è riuscito a evitare il peggio.

Nessuna denuncia: come sta la bambina

Grazie all’intervento prodigioso dell’uomo la bambina è rimasta illesa ed è in ottime condizioni di salute. Enorme tuttavia lo spavento dei genitori e delle altre persone che hanno assistito alla scena.

Dopo averla salvata, il passante ha consegnato la piccola ai soccorritori arrivati subito sul posto. Presenti anche gli agenti della Questura trevigiana.

Dalla ricostruzione del fatto non sono emersi dubbi e nessuno ha presentato denuncia per la tragedia sfiorata: il salvatore pare che abbia chiarito immediatamente l’intera dinamica.

In tanti nel quartiere, nelle ore successive all’accaduto, hanno definito il salvataggio “un vero e proprio miracolo”.