Treviso, 19enne in manette dopo la fuga: aveva rubato tre auto, speronato i carabinieri e ucciso un ciclista

Termina con le manette la fuga pazza di un 19enne a San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, dove la mattina di sabato 1° ottobre è stata abbastanza movimentata. Il giovane, partito da Altivole, ha infatti messo a segno tre furti d’auto e, inseguito dalle forze dell’ordine, ha speronato la vettura dell’arma e investito e ucciso un ciclista 67enne.

Fuga e arresto

Protagonista di un sabato mattina surreale in provincia di Treviso è stato un 19enne originario di Riese Pio X. Il giovane, secondo quanto riferito, questa mattina ha messo a segno tre furti che lo hanno portato da Altivole a San Zenone degli Ezzelini lasciandosi il panico alle spalle.

Il tutto è iniziato poco dopo le 9 e si è concluso con l’arresto dopo poche ore. Fermato dai carabinieri, il giovane ha dato segni di squilibrio per motivi che sono ancora da accertare. Ora si trova piantonato in ospedale dov’è stato sottoposto a esami ed accertamenti per capire quali sostanze abbia assunto.

La ricostruzione della fuga

La folle giornata nel Trevigiano è iniziata poco dopo le 9, col 19enne che ha messo a segno il primo furto ad Altivole. Dopo aver rubato le chiavi di una Honda Civic a una donna, il giovane si è dato alla fuga causando numerosi incidenti sulla strada verso San Zenone degli Ezzelini.

Arrivato nel paese, secondo le ricostruzioni, ha investito e ucciso Mario Piva, ciclista 67enne di Loria all’altezza dell’incrocio tra la strada provinciale e Via Vivaldi. Scappato senza prestare soccorso, il malvivente ha rubato una seconda auto, un’Audi, con cui è arrivato al semaforo di Fonte dove ha provocato un altro incidente con un camion e diverse auto coinvolte.

Nella concitazione della fuga, il giovane è riuscito a rubare anche una terza auto, una Ford Ka, con la quale è scappato per non essere preso dai carabinieri che lo stavano inseguendo. La fuga è terminata con lo speronamento dell’auto delle forze dell’ordine e il successivo arresto.

Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, si è detto sconvolto per quanto accaduto: “La dinamica di questa nuova tragedia della strada è agghiacciante. Il 67enne è stato investito su una strada già di per sé pericolosa, ma l’incidente è aggravato dal comportamento del malvivente in fuga. La mia vicinanza va alla famiglia della vittima. In una mattinata così tragica voglio rivolgere un pensiero di lode e un ringraziamento alla prontezza delle forze dell’ordine per aver assicurato, in così breve tempo, il responsabile alla giustizia”.