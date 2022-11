Trentino, tragica battuta di caccia in Val di Non: trovato morto il sindaco di Bresimo, Giuliano Pozzatti

Tragedia nei boschi del Trentino. Il sindaco di Bresimo, Giuliano Pozzatti, è stato trovato morto nella serata di sabato 19 novembre nei pressi del paesino della Val di Non. Il 72enne geometra era uscito nel pomeriggio a caccia con il figlio. Arrivati a Malga Binasia, i due si erano divisi accordandosi di ritrovarsi più tardi, ma l’anziano non si è fatto trovare.

L’allarme e le ricerche

L’allarme, secondo quanto riportato dal quotidiano L’Adige, è scattato verso le 20 quando il figlio di Pozzatti, non vedendo il padre arrivare, è sceso in paese per chiedere aiuto e chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco e il Soccorso alpino hanno iniziato le ricerche che si sono concluse attorno alle 22.30 con il ritrovamento del corpo del sindaco di Bresimo.

Le ipotesi, escluso l’incidente di caccia

Il corpo senza vita di Giuliano Pozzatti è stato ritrovato non lontano da malga Binasia, sul monte Pin.

Sul posto il magistrato di turno. Fra le ipotesi che avrebbero portato alla morte di Pozzatti, il malore o la caduta.

Escluso l’incidente di caccia. Pozzatti, geometra con lo studio a Cles, era sindaco di Bresimo dal 2020.

Fonte foto: Virgilio Notizie Bresimo, in Val di Non

Dov’è Bresimo

Bresimo è un Comune montano in provincia di Trento, a più di mille metri d’altitudine (1038 slm), situato nel comprensorio della Val di Non (C6).

Il paesino conta circa 292 abitanti (dati istat 2001), per una superficie di 40,98 kmq. La valle di Bresimo era un antico punto di passaggio, conosciuto e frequentato anche da Reti e Romani.