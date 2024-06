Un 35enne trovato morto ad Angri in una pozza di sangue in strada: si indaga per omicidio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella notte tra sabato e domenica, un 35enne è stato trovato morto in una pozza di sangue in strada ad Angri, nella provincia di Salerno, in Campania.

Cosa è successo ad Angri

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’, una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che l’aggressione all’uomo trovato morto in strada possa essere avvenuta al culmine di una lite avvenuta nei locali della movida.

I carabinieri del Reparto Scientifica del Comando di Nocera Inferiore, intervenuti sul posto, indagano per omicidio. Avviati gli accertamenti da parte dei militari, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese e sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore.

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato in una pozza di sangue in strada, in via Risi ad Angri (provincia di Salerno).

Dove è stato ritrovato il cadavere ad Angri

Il cadavere del trentacinquenne è stato ritrovato in una pozza di sangue su un marciapiede in via Risi, attorno alle 3 della notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno.

Gli sviluppi delle indagini

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, la vittima è un 35enne, tossicodipendente e noto alle forze dell’ordine.

In un primo momento si era parlato di un accoltellamento, ma dall’esame esterno della salma eseguito dal medico legale è emersa una ferita da colpo d’arma da fuoco alla coscia.

Qualcuno ha esploso alcuni colpi di pistola verso le gambe del 35enne, che non è stato soccorso ed è morto dissanguato in strada.

Possibile svolta nel caso

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta che, come riferito da ‘Adnkronos’, sarebbe vicina alla svolta: il pm di turno sta interrogando alcune persone informate sui fatti.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.