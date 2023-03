Treno travolge e uccide donna a Desenzano: circolazione sospesa e forti disagi sulla linea Milano-Venezia

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Forti disagi per i passeggeri della linea ferroviaria Milano-Venezia nella mattinata di giovedì 16 marzo 2023.

Incidente ferroviario a Desenzano: cosa è successo

Attorno alle ore 9,40 di giovedì 16 marzo, una donna di circa 50 anni è stata investita sui binari del treno a Desenzano del Garda, nel tratto ferroviario compreso tra l’ospedale e l’albergo La Passeggiata.

L’incidente ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e della Guardia medica, ma la donna è purtroppo deceduta.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente in cui ha perso la vita una donna di 50 anni, travolta e uccisa da un treno, è avvenuto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Cosa si sa sull’incidente ferroviario a Desenzano del Garda

Al momento, come riporta il ‘Corriere della Sera’, non si conoscono le generalità della vittima e sono ignote anche le cause dell’incidente ferroviario avvenuto a Desenzano del Garda, anche se si ipotizza che possa trattarsi di un gesto volontario della donna.

Circolazione sospesa e forti disagi sulla linea ferroviaria Milano-Venezia

In seguito all’incidente in cui ha perso la vita la donna, la circolazione dei treni tra Desenzano e Lonato del Garda (Brescia) risulta attualmente sospesa, come reso noto da Trenitalia.

Come riporta il ‘Giornale di Brescia’, si segnalano già ritardi oltre le 2 ore per i treni ad Alta Velocità, alcuni dei quali (provenienti da Venezia e diretti verso il Centro Italia) sono stati deviati verso Bologna e non fermeranno a Brescia.

La donna è stata travolta da un treno ad alta velocità Italo che era diretto a Brescia e che era in transito sulla linea ferroviaria all’altezza di viale Andreis, nel tratto compreso tra l’ospedale di Desenzano e l’albergo La Passeggiata. Appena scattato l’allarme, sul luogo dell’investimento sono accorsi diversi mezzi sanitari assieme ai Vigili del Fuoco di Castiglione, al personale della Polfer e a quello ferroviario. Nello stesso tratto della linea ferroviaria si era verificato un episodio analogo lo scorso anno.