Treno prende fuoco in galleria in Austria dopo l'incendio causato da un'auto caricata su un vagone: 33 feriti

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Terribile incidente in Austria. Un treno notturno ha preso fuoco mercoledì 7 giugno mentre attraversava una galleria, situata nei pressi di Fritzens, con 151 passeggeri a bordo. Viste le circostanze, il bilancio poteva essere più doloroso: sono in tutto 33 i feriti, ma nessuno in gravi condizioni.

L’incendio durante la notte

Il treno stava viaggiando a est di Innsbruck, nel Tirolo, quando, poco prima delle 21 di mercoledì, è scoppiato un incendio.

Le fiamme sono state spente solo un’ora dopo, mentre il treno è stato completamente messo in sicurezza intorno alle 23.

Nel frattempo i soccorsi hanno dovuto evacuare tutti e 151 i passeggeri del mezzo.

Inizialmente, le autorità avevano comunicato che all’interno del treno potevano trovarsi fino a 370 passeggeri, ma si trattava di una stima imprecisa, basata sul numero di prenotazioni effettuate.

Il soccorso dei feriti

Le conseguenze dell’incidente non hanno portato, fortunatamente, a gravi conseguenze. Risulta, infatti, che nessuno dei passeggeri sia in condizioni critiche, come affermato dal portavoce della polizia, Bernd Noggler.

“Secondo le nostre informazioni attuali, ci sono un totale di 33 persone con ferite lievi, che sono state portate negli ospedali vicini per ulteriori valutazioni”, hanno detto le autorità del Tirolo in un comunicato stampa pubblicato poco dopo la mezzanotte di giovedì.

“In totale circa 700 servizi di emergenza erano e sono tuttora in servizio sul posto”.

Alcune tende sono state montate nei pressi dell’incidente, per soccorrere e ospitare chi necessitasse di cure mediche.

Chi, invece, non aveva riportato ferite, è stato condotto a Innsbruck, dove sono stati organizzati degli spazi per accogliere per la notte chi ne avesse bisogno.

Le cause dell’incendio

Sembra che all’origine dell’incendio divampato all’interno del treno in transito, ci sia un’automobile situata in un vagone merci, agganciato al treno per il viaggio da Innsbruck ad Amsterdam.

L’auto avrebbe preso fuoco proprio durante il passaggio in galleria.

L’operatore ferroviario austriaco, ha anche riferito, però, che quel mercoledì sera erano stati segnalati dei danni ai cavi di alimentazione elettrici.

Non è certo, quindi, da dove siano partite per prime le fiamme.