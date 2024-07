Treno deragliato a Volgograd in Russia, feriti dopo lo schianto col camion sui binari: il video dell'incidente

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Terribile incidente in Russia. Lunedì 29 luglio, a Volgograd, un treno è deragliato dopo lo scontro con un camion. Successivamente allo schianto, 8 vagoni sono usciti dai binari, alcuni si sono ribaltati: i passeggeri feriti sarebbero circa 140, 16 di questi sarebbero stati trasportati in ospedale. Non è chiaro, al momento, se ci siano o meno dei morti. Il video post incidente è impressionante.

Treno deragliato dopo lo schianto con un camion sui binari

Al momento sembra che il treno deragliato si sia schiantato prima con un camion che si trovava sui binari durante l’attraversamento di un passaggio a livello, al valico Gremyachaya-Kotelnikovo.

L’incidente del treno N481 Kazan-Adler, stando al comunicato di Russian Railways (le Ferrovie russe), sarebbe avvenuto alle 12:35 ora locale.

Fonte foto: iStock La regione di Volgograd, in Russia

I feriti nell’incidente in Russia a Volgograd

La Tass aggiunge che “più di 20 persone”, di quelle all’interno degli 8 vagoni finiti fuori dai binari, sarebbero rimaste ferite.

A bordo c’erano 812 persone, stando alle parole del governatore della regione di Volgograd, Andrei Bocharov, ripreso dall’Agi.

Circa 140, stando a Interfax, sarebbero rimaste ferite con “abrasioni e contusioni“.

Altre 16, invece, sarebbero ricoverate in ospedale.

Si tratterebbe di:

13 passeggeri adulti

1 bambino

2 conducenti.

Il ministero delle Situazioni di Emergenza, invece, ha inviato due elicotteri Mi-8 sul luogo dell’incidente.

Sul posto ci sarebbero 324 soccorritori, con 109 mezzi.

Sospesa la circolazione dei treni

Le Ferrovie russe, citate dall’agenzia Interfax, hanno annunciato che la circolazione dei treni sulla tratta è stata sospesa.

Aperta un’inchiesta

Nel frattempo in Russia sarebbe stata aperta un’inchiesta per capire quanto accaduto.