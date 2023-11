Treno deragliato a Rigoli sulla linea Lucca-Pisa, attimi di paura per decine di passeggeri: tutti illesi

Attimi di paura durante il viaggio di un treno che percorreva la tratta Lucca-Pisa. Il convoglio è deragliato, uscendo dai binari e finendo sulla linea di senso opposto. A bordo erano presenti circa 40 passeggeri, fortunatamente tutti illesi nonostante la grande paura.

Il treno Lucca-Pisa

Il treno regionale 18852 di Trenitalia è partito alle 7:10 del mattino di oggi – lunedì 20 novembre – da Lucca, e aveva come orario di arrivo previsto a Pisa le 7:44.

Dopo non molto tempo dalla partenza però, intorno alle 7:30, il convoglio passeggeri è improvvisamente uscito dai binari, finendo per invadere la linea di marcia di senso opposto, come riportato da PisaToday. L’incidente è avvenuto all’altezza di Rigoli, frazione del comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area nella quale si trova Rigoli, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove un treno è deragliato, fortunatamente senza provocare danni o feriti

Fortunatamente le carrozze non si sono ribaltate né piegate su un lato. A bordo del treno erano presenti circa 40 passeggeri, tutti impauriti ma fortunatamente illesi. Nessun ferito neanche tra i membri del personale viaggiante.

Le cause dell’incidente

In seguito all’incidente la circolazione ferroviaria è stata sospesa per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Il treno deragliato non ha comunque creato impedimenti al passaggio di altri mezzi, con il traffico dei convogli che è normalmente ripreso una volta finite le operazioni degli addetti.

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato al deragliamento, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che nella stazione di Rigoli il convoglio, che procedeva a velocità ridotta mentre si appressava alla fermata, abbia urtato con la motrice un respingente alla fine del binario.

Il treno sarebbe quindi finito su un binario morto, dove si troverebbe tutt’ora, in attesa dell’arrivo da Firenze di un mezzo attrezzato, che provvederà a riposizionare la carrozza sul binario, così da poterla poi rimuovere.

Il viaggio alternativo dei passeggeri

Come detto, fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze sulle persone presenti all’interno del treno, tutte illese. L’incidente ha comunque influito sul traffico ferroviario della zona, che ha subito degli inevitabili ritardi.

In seguito al deragliamento i passeggeri presenti sono scesi dal mezzo, utilizzando la dovuta cautela, e sono poi ripartiti dalla stazione di Rigoli con un altro treno.

Presenti sul posto gli agenti di Polizia, impegnati nei rilievi necessari alle indagini. Insieme a loro, si sono attivati anche i tecnici di Rfi (Rete ferroviaria italiana).