Treno deragliato a Milano vicino alla stazione, vagone colpito da un container: tre persone in ospedale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un treno è deragliato nelle prime ore del mattino di venerdì 13 settembre in via Pallanza, all’incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dallo scalo FS di Greco a Milano.

Treno deragliato a Milano: cosa è successo

Stando a una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti e riportata dal Corriere della Sera, il deragliamento del treno, il 2411 di Trenord proveniente da Domodossola e con a bordo circa 200 passeggeri, sarebbe stato causato da un doppio urto tra due treni merci. I due convogli, uno dei quali trasportava merce pericolosa, si sarebbero urtati dopo essersi trovati affiancati su due binari in un tratto in cui non è permesso farlo.

L’impatto tra i due treni merci ha provocato la caduta sul binario opposto di parte del carico e, in particolare, di un container nel quale, per fortuna, non erano presenti merci pericolose o infiammabili (il treno trasportava anche vernici). Sul binario stava arrivando il treno passeggeri da Domodossola e, nonostante la frenata d’emergenza del macchinista, l’impatto con il container è stato inevitabile. Il container è rimasto accartocciato sui binari dopo l’impatto con la prima carrozza motrice, mentre il treno passeggeri, nell’urto, è uscito dai binari (tecnicamente si parla di “svio”) restando tuttavia sulla massicciata.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente ferroviario.

Tre persone in ospedale dopo il deragliamento del treno a Milano

Sul luogo del deragliamento sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118. I soccorsi immediati hanno permesso di mettere in sicurezza tutti i 200 passeggeri che si trovavano a bordo del treno proveniente da Domodossola.

Il bilancio è di 6 persone medicate, 3 trasportate in ospedale: due in codice verde e una in giallo.

Sul posto sono in corso le verifiche degli esperti della Polfer, dei Vigili del fuoco e delle Ferrovie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ripristinare la linea.

La nota di FS sul treno deragliato a Milano

Ferrovie dello Stato ha comunicato che “lo svio di un treno merci di un’impresa ferroviaria esterna al Gruppo” ha provocato rallentamenti nel nodo di Milano. I treni da e per Torino e Domossola, a causa dell’incidente ferroviario, percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio di circa un’ora.