Treno deragliato a Milano, cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti: tutte le info per i passeggeri

A causa del treno deragliato a Milano nella mattinata di venerdì 13 settembre, si registrano cancellazioni e ritardi sulla linea ferroviaria fino a un’ora. Di seguito, ecco tutte le informazioni utili per i passeggeri.

La nota di Ferrovie dello Stato sul treno deragliato a Milano

Ferrovie dello Stato ha diffuso una nota sul treno deragliato a Milano, aggiornata alle ore 9,15 di venerdì 13 settembre.

Nel comunicato di FS si legge che “la circolazione è fortemente rallentata per lo svio di un treno merci nei pressi di Seveso. Prosegue l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I treni Regionali della linea Torino-Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi”.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il luogo in cui è avvenuto l’incidente ferroviario.

Nella nota è annunciato, inoltre, che “il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale:

diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Sapri (14:32);

diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) – Napoli Centrale (11:03).

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia”.

E ancora: “Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale ed è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33). I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia”.

La nota prosegue così: “Il treno FR 9782 Milano Centrale (6:53) – Torino Porta Nuova (7:55) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello”.

FS ha annunciato anche che “il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e non ferma a Milano Centrale. I passeggeri possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia”.

Nel comunicato è precisato inoltre che “Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:14) ha origine da Milano Centrale alle ore 11:10. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Reggio Calabria Centrale (22:07)”.

La nota delle 9,15 termina così:

“Treni Alta Velocità e Intercity instradati sul percorso alternativo via Mirabello che oggi non fermano a Milano Centrale:

FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:03): il treno ferma a Milano Porta Garibaldi.

EC 35 Genève (5:39) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42)

EC 51 Basel Schweizer Bahnhof (6:28) – Domodossola – Milano Centrale (10:55)

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

FR 9600 Milano Centrale (7:53) – Torino Porta Nuova (8:55)

EC 50 Milano Centrale (7:05) – Domodossola – Basel Schweizer Bahnhof (11:32)”.

Treno deragliato a Milano: cosa è successo

Un treno è deragliato poco prima delle ore 6,30 di venerdì 13 settembre in via Pallanza, all’incrocio con viale Fulvio Testi, non lontano dallo scalo FS di Greco a Milano.

Un urto tra due treni merci ha causato la caduta di un container su un binario attiguo, sul quale transitava il treno 2411 di Trenord proveniente da Domodossola, con circa 200 passeggeri a bordo. Nonostante la frenata d’emergenza del macchinista, l’impatto con il container è stato inevitabile. Tre persone sono finite in ospedale a causa dell’incidente ferroviario.