Treno contro frigorifero sui binari in Circumvesuviana a Pompei, la denuncia dell'Eav: "Terroristi"

Un treno ha colpito un frigorifero lasciato sui binari della Circumvesuviana a Pompei, vicino Napoli, nella serata di venerdì 1° marzo.

L’incidente del treno contro il frigorifero a Pompei

Fortunatamente, come riportato da’ La Repubblica’, non c’è stato alcun ferito nell’incidente ferroviario a Pompei. Tanta paura, però, per l’uomo alla guida del convoglio e per alcuni passeggeri.

Il treno che ha colpito il frigorifero ha fermato la sua marcia. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine.

L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 1° marzo sui binari della Circumvesuviana a Pompei, all’altezza del passaggio a livello di via Crapolla.

Treno contro frigorifero a Pompei: la denuncia dell’Eav

Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, ha commentato così l’accaduto sulla sua pagina Facebook: “Dopo la vasca da bagno e il New Jersey, ora un frigorifero. Sempre nello stesso punto, passaggio a livello di via Crapolla”.

De Gregorio ha aggiunto: “Non si tratta di vandalismo o ragazzate ma di delinquenti, sabotatori, terroristi. Mi auguro che le forze dell’ordine li prendano e li sbattano in galera. Da oggi metteremo una guardia giurata fissa e stiamo installando le telecamere posizionate sul punto. Per fortuna nessun danno a persone e cose ma così diventa complicato”.

I precedenti sui binari a Pompei

Come ricordato dal presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, non è la prima volta che vengono abbandonati oggetti ingombranti sui binari in quest’area.

Circa 10 giorni fa, sui binari è stata abbandonata una vasca da bagno ma in quell’occasione il macchinista era riuscito a frenare la corsa prima dell’impatto col treno.

Lo stesso Umberto De Gregorio, il 19 febbraio, aveva dichiarato su Facebook a proposito della vasca da bagno abbandonata sui binari: “Ecco cosa ha trovato sulla vesuviana pochi minuti fa il macchinista al passaggio a livello di Via Crapolla di Pompei tra le stazioni di Pompei e Scafati: una vasca da bagno piazzata al centro dei binari! Per fortuna il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare e ha evitato un disastro. (…) La ferrovia deve essere protetta e vanno eliminati tutti i passaggi a livello non appena possibile. Eppure troviamo resistenza ogni volta che tentiamo la soppressione”.