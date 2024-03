Trenitalia sospende i nuovi limiti ai bagagli sulle Frecce: stop al regolamento dopo proteste dei consumatori

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Trenitalia ha deciso di sospendere l’applicazione del nuovo regolamento sui bagagli per i viaggiatori delle Frecce che sarebbe dovuto entrare in vigore oggi venerdì 1 marzo. Il rinvio delle nuove regole, che prevedono limiti più stringenti per i bagagli e per il trasporto a bordo di biciclette e monopattini elettrici, è stato deciso dopo le proteste delle associazioni dei consumatori.

Trenitalia sospende i nuovi limiti ai bagagli sulle Frecce

In una nota, Trenitalia fa sapere che “alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori, ha deciso di sospendere l’applicazione, a partire dal 1 marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno”.

Il passo indietro sul nuovo regolamento, precisa l’azienda, va letto come “un gesto di attenzione e ascolto” delle richieste delle associazioni di categoria dei consumatori.

Trenitalia, cosa prevedeva il nuovo regolamento sui bagagli

Da oggi 1 marzo doveva scattare il nuovo regolamento sui bagagli nelle Frecce. Secondo quanto previsto, i passeggeri delle Frecce avrebbero potuto portare con sé gratuitamente fino a un massimo di due bagagli, da sistemare negli spazi adeguati.

Inoltre le valigie avrebbero dovuto avere dimensioni massime specifiche che variano in base al posto acquistato in prima o in seconda classe.

Le novità riguardavano anche bici e monopattini: le biciclette pieghevoli e i monopattini elettrici avrebbero potuto essere trasportate a condizione che siano opportunamente chiuse e riposte nell’apposita sacca, non più grande di 80x110x45 cm.

Fonte foto: iStock

Il mancato rispetto delle norme avrebbe comportato per i passeggeri una multa di 50 euro.

Le associazioni dei consumatori

La decisione del rinvio del nuovo regolamento è stata accolta con soddisfazione dalle associazioni dei consumatori che avevano criticato i nuovi limiti.

“Apprezziamo la scelta dell’azienda di rimandare l’avvio delle nuove misure in attesa del confronto con le associazioni dei consumatori che si terrà il prossimo 6 marzo”, afferma il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso.

“Una nostra vittoria e dei consumatori” rivendica Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori che rinuncia agli annunciati esposti all’Antitrust e all’Autorità dei trasporti.

Secondo il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, è “giusta la scelta di Trenitalia di confrontarsi prima di introdurre regole così stringenti, alcune delle quali poco comprensibili”.