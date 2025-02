Treni nel caos per un guasto a Bologna, forti ritardi e disagi per i viaggiatori: come ottenere il rimborso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora una giornata complicata per chi si muove in treno in Italia. La circolazione è risultata rallentata per alcune ore nelle tratte del Nord Italia, con ritardi fino a 110 minuti. A provocare il caos un guasto alla linea dell’Alta Velocità a Bologna.

Guasto a Bologna, treni nel caos

Circolazione dei treni rallentata sulla linea tra Bologna e Firenze nella mattinata di oggi, sabato 8 febbraio.

Attorno alle 9 c’è stato un guasto alla linea dell’Alta Velocità alla stazione di Bologna Centrale che ha provocato consistenti rallentamenti su tutta la tratta.

Pesanti ritardi sulla Bologna-Firenze

La stazione Alta Velocità di Bologna, quella sotterranea, risulta inagibile per l’intervento dei tecnici, con i treni AV che fermano a Bologna Centrale Superficie.

I treni sulla linea Bologna- Firenze hanno fatto registrare ritardi fino a 110 minuti.

Trenitalia ha fatto sapere che dalle 13 la circolazione sulla linea è tornata “regolare”

Persona investita, circolazione rallentata tra Roma e Napoli

Problemi anche sulla linea Roma-Napoli, la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa in seguito all’investimento di una persona all’altezza della stazione di Campoleone, in provincia di Latina.

La circolazione è stata sospesa poco dopo le 8 del mattino e ripresa verso le 10. Sono stati registrati ritardi fino a 90 minuti sulla linea Roma-Napoli.

Come ottenere il rimborso

In caso di ritardo del treno si può chiedere il rimborso di una parte del costo del biglietto.

Per i Regionali a partire dal primo gennaio 2025 Trenitalia garantisce un rimborso automatico del 25%, a patto che il biglietto sia stato acquistato con la carta di credito.

Per i treni dell’Alta Velocità, per un ritardo compreso tra 30 e 59 minuti, è previsto un bonus del 25% da usare entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto.

Per Frecce e Intercity il rimborso è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti. Per un ritardo di almeno 120 minuti il rimborso sale al 50%.

L’indennizzo può essere ricevuto in contanti per pagamenti effettuati in contanti o tramite il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito, oppure usato come bonus per acquistare un nuovo biglietto entro 12 mesi.

Il rimborso si può chiedere entro un anno dalla data in cui si è verificato il ritardo presso le biglietterie, compilando il modulo online disponibile sul sito di Trenitalia o tramite il call center dell’azienda.

Per quanto riguarda Italo, è previsto un indennizzo automatico sotto forma di voucher, pari al 25% del prezzo del biglietto per ritardi compresi tra 60 minuti e 119 minuti, al 50% per ritardi superiori a 120 minuti.