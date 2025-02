Treni in tilt sulla linea Roma-Cassino, ritardi fino a due ore per un guasto tecnico: esplode la rabbia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Caos sulla linea Roma-Cassino: un guasto alla rete ferroviaria nei pressi di Colleferro ha causato ritardi fino a due ore, cancellazioni e disagi enormi per i pendolari. La rabbia dei pendolari esplode, anche sui social network. Il tutto in attesa di aggiornamenti da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio.

Guasto sulla linea Roma-Cassino: treni bloccati

Mattinata di disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Roma-Cassino, bloccata a causa di un guasto tecnico che ha mandato in tilt la circolazione nei pressi di Colleferro.

L’inconveniente, segnalato dalle Ferrovie dello Stato, ha causato ritardi fino a due ore, cancellazioni e limitazioni di percorso per numerosi treni.

Fonte foto: ANSA

Ennesima giornata di passione per i pendolari

L’annuncio ufficiale è arrivato intorno alle 6 del mattino di martedì 25 febbraio quando Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che i tecnici erano al lavoro per ripristinare il servizio.

Nonostante l’intervento immediato, la situazione è rimasta critica, con conseguenze pesantissime per migliaia di pendolari.

La nota di Rfi e la gestione dell’emergenza

Alle 8, RFI ha rilasciato un aggiornamento ufficiale: “Sulla linea Roma-Cassino la circolazione ferroviaria permane rallentata in prossimità di Colleferro per un inconveniente tecnico alla linea. Continua l’intervento dei tecnici di Rfi. I treni potranno subire rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni. Seguiranno aggiornamenti”.

Poco dopo, la situazione si è aggravata ulteriormente, con ritardi oltre le due ore e una lunga lista di treni soppressi o deviati.

Per alleviare il disagio, Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi tra alcune delle stazioni più colpite, ma la capienza dei mezzi si è rivelata insufficiente rispetto all’elevata richiesta nelle ore di punta.

Pendolari furiosi: proteste sui social

Migliaia di pendolari bloccati sulle banchine hanno manifestato la propria rabbia sui social, denunciando scarse informazioni, treni stracolmi e corse cancellate senza preavviso.

“Ogni giorno la stessa storia, ma chi ci tutela?” scrive un utente su X. “Siamo ammassati sui binari senza sapere quando riusciremo a partire. Nessun annuncio, nessun aiuto!” aggiunge un altro.

Le associazioni dei pendolari della linea Roma-Cassino hanno chiesto un intervento immediato della Regione Lazio, accusando Trenitalia e RFI di una gestione disastrosa delle emergenze ferroviarie.