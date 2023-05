Treni in ritardo dopo la persona investita sui binari a San Donà e Quarto d'Altino sulla linea Venezia-Trieste

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Gravi disagi sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste dopo che una persona è stata investita da un treno tra le stazioni di San Donà di Piave e Quarto d’Altino. L’incidente, secondo quanto emerge, sarebbe avvenuto nei pressi di Meolo e a causa dei rilievi del caso tutta la linea è stata bloccata a partire dalle 7.20 di martedì 2 maggio 2023.

Persona investita tra San Donà e Quarto d’Altino

Secondo quanto riferito dal Corriere Veneto, l’incidente avvenuto alle prime ore del mattino di martedì 2 maggio 2023 tra le stazioni di San Donà di Piave e Quarto d’Altino. Nello specifico a Meolo, per cause ancora da accertare, una persona è stata investita mentre si trovava sui binari.

Non si conoscono ancora le condizioni della persona investita dal treno che stava viaggiando da Portogruaro a Mestre, ma l’incidente ha portato alla chiusura immediata del tratto che collega Venezia a Trieste. Sul posto, oltre al personale del 118 che ha prestato soccorso alla persona investita, sono intervenute anche le autorità giudiziarie e gli agenti della Polizia ferroviaria per tutti i rilievi del caso e per gli accertamenti sull’incidente.

Ritardi e treni cancellati

L’incidente ha quindi portato alla chiusura della tratta e provocato ingenti disagi a tutti i passeggeri che in giornata si sarebbero dovuti mettere in viaggio da Venezia per Trieste e viceversa. Come riferito da La Nuova Venezia, infatti, numerosi sono i treni che hanno subito forti ritardi o addirittura la cancellazione della corsa.

Tra Alta Velocità e Regionali, infatti, diversi sono i convogli che viaggiano con più di un’ora di ritardo. Come riferito da Trenitalia, la circolazione rimane sospesa anche tra Portogruaro e Venezia con i seguenti treni Alta Velocità con maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9712 Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:00): i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno straordinario FR 9718 Venezia Mestre (8:50) – Milano Centrale (10:52)

Trieste Centrale (6:00) – Torino Porta Nuova (11:00): i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno straordinario FR 9718 Venezia Mestre (8:50) – Milano Centrale (10:52) FR 9466 Trieste Centrale (6:42) – Roma Termini (12:00)

I treni Regionali, invece, possono subire ritardi, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

Code anche in strada

Problemi anche alla circolazione stradale, tra Meolo, Roncade e Quarto d’Altino, a causa di alcuni passaggi a livello rimasti chiusi per consentire gli accertamenti, con la formazione di lunghe code di auto.