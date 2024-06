Treni cancellati o in ritardo fino a due ore in stazione a Milano, disagi anche per chi deve andare a Malpensa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

All’incirca da mezzogiorno di oggi si stanno verificando molti disagi nel nodo ferroviaro di Milano: treni cancellati o in ritardo fino a due ore, non solo in Stazione Centrale ma anche Lambrate, Rogoredo e Lodi. Difficoltà anche per chi deve andare verso Malpensa, tutto a causa di un “problema tecnico” sul quale sono ora a lavoro i tecnici.

Treni cancellati o in ritardo a Milano

Milano paralizzata: a causa di un “problema tecnico”, tutte le stazioni del capoluogo lombardo sono praticamente bloccate, con cancellazioni e ritardi dei treni che superano anche le tre ore e mezza.

I problemi sono iniziati intorno a mezzogiorno di oggi – lunedì 10 giugno 2024 – a causa di un guasto agli impianti dello snodo ferroviario che ha causato una cascata di disservizi, con passeggeri bloccati in stazione senza avere idea di quando potranno ripartire.

Il post di un utente su Facebook, con il ritardo segnato sul tabellone della stazione: molti anche i treni cancellati a causa di un guasto al nodo di Milano

Il problema, che non riguarda solo la stazione di Milano Centrale, secondo le Ferrovie dello Stato è stato causato da “un guasto agli impianti di circolazione” del nodo di Milano. Proprio nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di RFI, gestore dell’infrastruttura, per il potenziamento e la manutenzione della rete ferroviaria lombarda.

Ritardi dalla stazione Centrale a Malpensa

Come spiegato dalle Ferrovie dello Stato, sono in atto “modifiche e cancellazioni per i treni in viaggio che registrano ritardi fino a 120 minuti. In corso l’intervento dei tecnici di RFI che su alcune linee hanno già ripristinato la piena funzionalità dell’infrastruttura”.

Al momento però, i social sono pieni di utenti che lamentano l’impossibilità di viaggiare, di quantificare i tempi di arrivo o di riuscire a parlare con operatori telefonici o dipendenti di Trenitalia per sapere cosa fare.

Oltre alla stazione Centrale, i disservizi hanno colpito anche le stazioni di Lambrate, Rogoredo e Lodi. Ci sono inoltre problemi anche con i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, con i treni dirottati sulla stazione di Bovisa.

Guasto risolto, restano i ritardi

Come detto, RFI ha chiarito di aver già risolto il guasto che ha causato il disservizio. Restano però forti ritardi su tutti i treni Regionali, Intercity e Alta velocità, in alcuni casi anche di 220 minuti.

Problemi simili anche per il passante ferroviario su cui passano i treni di Trenord. Trenitalia ha comunque chiarito che la circolazione “è in graduale ripresa in direzione Bologna, Venezia e Genova, mentre permane fortemente rallentata sulla linea Torino – Milano”.

“Per informarsi sulla situazione in tempo reale della circolazione ferroviaria – specifica RFI sul proprio sito – consultare gli aggiornamenti dalla Sala Operativa Nazionale. Per informarsi sulle modifiche programmate alla circolazione ferroviaria, necessarie a eseguire interventi tecnici e attività pianificate di potenziamento della rete, consultare gli Avvisi ai Viaggiatori”.