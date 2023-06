Tredicenne ruba telefonini e portafogli in spiaggia a Vietri sul Mare, aggredito e linciato dai bagnanti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Sta facendo discutere quanto accaduto alcuni giorni fa sulla spiaggia di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, dove un ragazzino di 13 anni è stato aggredito e picchiato da alcuni bagnanti, prima di venire salvato dalla polizia municipale. Il tredicenne sarebbe stato sorpreso a rubare telefonini e portafogli.

L’episodio è avvenuto giovedì 22 giugno in una spiaggia di Vietri sul Mare, vicino Salerno. Secondo quanto riporta La Città di Salerno, un ragazzino di 13 anni sarebbe stato aggredito e malmenato da alcuni bagnanti.

Da quanto emerso, il 13enne è ritenuto dagli aggressori il responsabile, assieme ad altri coetanei, di diversi furti di zaini, telefonini e portafogli avvenuti negli ultimi giorni sul litorale di Vietri. Il 13enne è stato salvato dal linciaggio da due agenti della polizia locale che erano in zona per i controlli e hanno notato quanto accaduto.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato aggredito in spiaggia da una decina di persone. I bagnanti che lo accusano dei furti lo avrebbero bloccato e buttato a terra, per poi iniziare a colpirlo con calci e pugni.

Una pattuglia della polizia locale di Vietri che stava passando sul lungomare ha notato il ragazzino circondato ed è intervenuta. I vigili urbani hanno filmato la scena con le bodycam e hanno fermato gli aggressori.

Gli aggressori si sono dileguati, mentre il 13enne è stato preso in custodia dai vigili. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno portato il ragazzo in caserma per la denuncia. Il ragazzino è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti e infine riaffidato ai genitori. Sono in corso le indagini.

La testimonianza

Un testimone presente in spiaggia ha raccontato a Napoli Today che quanto avvenuto “è stato un vero e proprio linciaggio, sinceramente se non fossero intervenuti i vigili urbani non so come sarebbe finita per quel ragazzo”.

“Non giustifico i furti, ma da qui a farsi giustizia da soli come gli animali ce ne passa”, ha aggiunto. “Ho parlato con alcuni altri bagnanti e sembravano quasi d’accordo col pestaggio”.