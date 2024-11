Tre uomini presi a martellate in un karaoke a Milano: si sono rifiutati di dare 300 euro a uno sconosciuto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tre uomini sono stati pestati e presi a martellate in un karaoke a Milano dopo che si erano rifiutati di dare, come loro richiesto, 300 euro a uno sconosciuto. Dopo la lite, questi avrebbe colpito ripetutamente i tre – che sono turisti francesi – fino a costringerli alla fuga e al ricovero in ospedale.

Tre uomini presi a martellate a Milano, chi sono

Sono tre turisti francesi di 34, 37 e 41 anni, residenti all’estero, le vittime del pestaggio avvenuto nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre a Milano.

Si trovavano in un locale di karaoke dove sono stati aggrediti prima a calci e pugni e poi a colpi di martello, fino a finire in ospedale. I tre si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Sacco quando erano le 4 di notte inoltrate. Avevano ferite su tutto il corpo (al volto, al capo, alle braccia e alle mani nello specifico) e sono riusciti a divincolarsi dall’aggressore, fuggendo da lui.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà

I luoghi dell’aggressione a Milano

Cos’è successo nel locale di karaoke

Allertati dai medici, gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro si sono subito messi all’opera e, interrogati i tre turisti, hanno iniziato a ricostruire quanto fosse successo.

Gli uomini avevano trascorso la serata in un karaoke gestito da cittadini cinesi in viale Espinasse, a nord di Milano. È qui che si sono imbattuti in un uomo che avrebbe preteso da loro 300 euro senza apparente motivo.

Quando la sua richiesta è stata rifiutata, l’aggressore – descritto anch’egli come un cittadino cinese sulla trentina – sarebbe passato alla violenza. Prima con pugni e calci, poi servendosi di un martello, l’uomo ha lasciato vistosi lividi sulle vittime che sono state curate dal personale medico dell’ospedale.

Come stanno ora i turisti francesi

Dei tre turisti francesi, quello che ha avuto la peggio è stato quello più anziano, il 41enne: prognosi di 40 giorni per lui, il doppio rispetto agli altri due suoi compagni di sventura.

Quando gli agenti di Milano si sono recati al locale che gli era stato indicato dagli aggrediti, lo hanno trovato già chiuso.

Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso e stanno cercando indizi utili, ispezionando i filmati delle telecamere della zona, per identificare il responsabile.