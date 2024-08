Tre trombe d'aria sulla costa del Salento nello stesso momento: allerta per le barche, bandiere rosse nei lidi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il maltempo sferza il Salento, una delle mete più popolate dai turisti in Puglia: tre trombe d’aria hanno colpito l’intera area con i vortici visibili da Marina di Andrano, Castrignano, Castro, Santa Cesarea Terme e Santa Maria di Leuca. La perturbazione, dopo aver vessato il nord Italia, si è dunque spostata verso il sud con le disastrose conseguenze dello scontro tra le correnti calde e le correnti fredde. Per questo motivo le autorità locale hanno invitato bagnanti e pescatori a tenersi lontani dal mare, apponendo la bandiera rossa in tutti i lidi.

Trombe d’aria nel Salento

Come riporta Repubblica, dalla prima mattina di lunedì 19 agosto il Salento è colpito da una importante ondata di maltempo. La testimonianza più importante arriva da Castro, in provincia di Lecce, dove i residenti e i viaggiatori hanno immortalato ben tre vortici a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, al largo della costa adriatica.

Fortunatamente il fenomeno non ha causato danni, e proprio per scongiurare disagi e tragedie la Capitaneria di porto ha diramato l’invito a tenersi lontani dal mare sia ai pescatori che ai proprietari di natanti.

Diverse le segnalazioni dei residenti, specialmente sui social, con gli obiettivi degli smartphone puntati sui tornado che minacciano la costiera.

La Gazzetta del Mezzogiorno parla di veri e propri attimi di paura a Gagliano del Capo, in località Ciolo, proprio a causa delle trombe d’aria. Per questo motivo le autorità locali hanno apposto la bandiera rossa su tutti i lidi.

Il maltempo in Puglia

Come precisa Repubblica, nella giornata di domenica 18 agosto la protezione civile aveva diramato l’allerta gialla valida per le successive 30 ore. I fenomeni avversi non si limitano soltanto alle trombe marine.

Il Salento è stato colpito anche da forti piogge e temporali, con fulmini che hanno colpito una palma e hanno incendiato la corteccia. Un brusco stop al caldo afoso che ha occupato gran parte dell’estate del centro sud e che inevitabilmente ha portato a un brusco calo delle temperature. Il tutto, dunque, è perfettamente in linea con le ultime previsioni meteo.

Tragedia a Palermo

Nelle ultime ore, il maltempo ha fatto rima anche con la tragedia: a Palermo, nel mare davanti a Porticello, una barca a vela con a bordo 22 persone è affondata a causa di una tromba d’aria.

Il bilancio è di un morto e sei dispersi, mentre quindici sono i sopravvissuti. Una sopravvissuta ha raccontato: “Eravamo partiti da Londra in nove, dieci con Sophia. Tutti colleghi e collaboratori della nostra azienda che si occupa di programmazione, alta tecnologia, software”. 12 gli uomini dell’equipaggio, poi improvvisamente si sono trovati “bloccati verso Palermo dal maltempo”.