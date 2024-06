Tre politici indagati a Reggio Calabria per legami con la 'ndrangheta, fari su elezioni regionali e comunali

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Operazione antimafia a Reggio Calabria. La Dda ha eseguito 14 misure cautelari nei confronti di alcuni politici locali per legami con la ‘ndrangheta e di altre persone coinvolte in reati elettorali tra il 2020 e il 2021.

Politici indagati per ‘ndrangheta

I carabinieri del raggruppamento operativo speciale (Ros) hanno eseguito un’operazione antimafia a Reggio Calabria con l’esecuzione di 14 misure cautelari. L’inchiesta è stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia (Dda).

Obiettivo di questa indagine era sradicare i rapporti di tre politici locali, accusati anche di reati di scambio elettorale con alcuni esponenti della ‘ndrangheta, la mafia calabrese molto attiva in città.

I reati contestati ai tre politici e agli altri 11 indagati dell’inchiesta non sarebbero però relativi alle ultime elezioni, ma al periodo tra il 2020 e il 2021 quando, oltre alle elezioni comunali, si tennero due elezioni regionali.

Gli arresti dell’operazione antimafia

Gli arresti eseguiti dei carabinieri sono di diverso tipo. Delle 14 misure cautelari eseguite dal Ros, solo 7 prevedono il carcere mentre quattro indagati sono ai domiciliari e ai restanti tre è stato imposto l’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.

I reati contestati sono quelli di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, reati elettorali, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falso materiale e falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale in atti pubblici.

La cosca più colpita da questa operazione è quella degli Araniti, che avrebbe quindi secondo gli investigatori, intrattenuto rapporti con la politica locale in modo da ottenere favori da parte degli esponenti che aiutava.

Le elezioni in Calabria tra il 2020 e il 2021

Durante la pandemia da Covid-19 in Calabria si votò per due volte in poco più di un anno, tra il gennaio 2020 e aprile 2021. La prima tornata fu vinta dal centrodestra guidato da Jole Santelli. A ottobre 2020 però la presidente morì a causa di un tumore.

Da statuto della Regione Calabria, si sarebbe dovuto eleggere un nuovo presidente tramite elezioni a febbraio 2021, ma in quel momento il numero di contagi da Covid-19 nel Paese non rendeva possibile tenere elezioni.

La data fu rimandata prima ad aprile e poi a ottobre, quando fu effettivamente possibile svolgerle. Vinse nuovamente il centrodestra e fu eletto presidente Roberto Occhiuto.