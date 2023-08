Tre persone morte per un'infezione da batterio mangia carne tra Connecticut e New York: allarme delle autorità

Almeno tre persone sono morte tra Connecticut e New York, negli Stati Uniti d’America, dopo aver contratto un raro batterio carnivoro che si trova nelle acque calde e salmastre o nei crostacei crudi. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Batterio mangia carne: cosa è successo negli Usa

Come riportato dalla ‘Cnn’, due persone nel Connecticut sono state infettate da Vibrio vulnificus e sono decedute dopo aver nuotato in due luoghi separati a Long Island Sound. Lo ha reso noto Christopher Boyle, direttore delle comunicazioni per il Dipartimento della sanità pubblica dello stato.

Una terza persona, secondo il Dipartimento della sanità, è stata infettata a luglio dopo aver mangiato ostriche crude. Tutti e tre avevano un’età compresa tra i 60 e gli 80 anni.

Fonte foto: iStock - Dr_Microbe

Le raccomandazioni dei funzionari

I funzionari del Connecticut e di New York hanno consigliato alle persone di prendere alcune precauzioni prima di consumare ostriche crude o di esporsi ad acqua salata o salmastra.

In una nota stampa diffusa il 28 luglio, la dottoressa Manisha Juthani, commissario del Dipartimento della sanità pubblica del Connecticut, ha spiegato: “Le persone dovrebbero considerare il potenziale rischio derivante dal consumo di ostriche crude e dall’esposizione ad acqua salata o salmastra e prendere le opportune precauzioni. In particolare, nei mesi più caldi dell’estate, è più probabile che i batteri crescano eccessivamente e contaminino i molluschi crudi”.

Il governatore di New York Kathy Hochul ha affermato nella giornata di mercoledì 16 agosto: “Anche se raro, il batterio vibrione è purtroppo arrivato in questa regione e può essere straordinariamente pericoloso. Mentre indaghiamo ulteriormente, è fondamentale che tutti i newyorkesi rimangano vigili e prendano precauzioni responsabili per mantenere se stessi e i propri cari al sicuro, inclusa la protezione delle ferite aperte dall’acqua di mare e per le persone con un sistema immunitario compromesso, evitando i molluschi crudi o poco cotti che possono trasportare i batteri”.

Le misure adottate dal Connecticut

Il Connecticut monitora regolarmente le aree di raccolta delle ostriche in tutto lo stato per controllare i livelli di vibrione in estate e, a partire dal 2014, sono stati aumentati i requisiti per la raccolta delle ostriche.

I raccoglitori di ostriche devono ombreggiare le ostriche mentre si trovano su una nave e in zone considerate ad alto rischio e le ostriche raccolte devono essere poste in un impasto di ghiaccio per far scendere la temperatura interna sotto i 50 gradi Fahrenheit entro 3 ore dalla loro raccolta.