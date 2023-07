Tre morti tra cui un bimbo investiti da un'auto a Santo Stefano di Cadore: sotto shock la donna alla guida

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia in montagna nel Bellunese. Una famiglia di turisti è stata travolta da un’auto mentre stava passeggiando in centro a Santo Stefano di Cadore. Drammatico il bilancio dell’incidente: sono morte tre persone, tra cui un bambino di due anni.

Auto travolge una famiglia a Santo Stefano di Cadore

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 luglio, a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno.

Secondo quanto riporta il Corriere delle Alpi, attorno alle 15.30 un’auto ha investito una famiglia di turisti che stava facendo una passeggiata nel centro del paese.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno

Cosa è successo

Per cause ancora da chiarire un’Audi condotta da una donna tedesca di 30 anni ha investito in via Udine, la strada principale che attraversa il paese, una famiglia veneziana composta da nonni, genitori e due bambini, uno in passeggino.

Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanze, auto medica e elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il bilancio

Drammatico il bilancio dell’incidente stradale: tre morti, tra cui un bimbo di due anni. Sono praticamente morti sul colpo il padre di 48 anni e la nonna di 65, mentre il piccolo che era con loro è stato trovato in condizioni gravissime dai soccorritori.

Il bimbo è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale San Martino di Belluno, dove è deceduto poco dopo. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

In ospedale, a Pieve di Cadore, sono finiti anche la mamma e il nonno: la donna ha riportato delle ferite non gravi mentre l’anziano, che si trovava più indietro e che non è stato travolto dall’auto, è stato colpito da un malore.

Anche la donna alla guida dell’auto è stata portata all’ospedale in stato di shock, per lei solo delle lievi ferite. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.