Tre morti nello schianto dell'elicottero a Xian in Cina: a bordo dei turisti, impatto fatale in un frutteto

Grave incidente aereo in Cina, dove un elicottero si è schiantato al suolo a Xian, nella provincia di Shaanxi. Il velivolo, precipitato nella parte nord occidentale del Paese, era adibito a trasporto di turisti e nell’incidente sono morte tre persone.

Elicottero si schianta a Xian

L’incidente, secondo quanto riferito dalle testate cinesi, è avvenuto martedì 2 maggio 2023. L’elicottero appartiene a una delle aziende di Bailucang che si occupa del trasporto dei turisti per itinerari panoramici nella zona.

Per cause ancora da accertare, l’elicottero è precipitato in un frutteto provocando una violenta esplosione udita a chilometri di distanza. Nell’impatto, purtroppo, sono morte tre persone e altre sarebbero rimaste ferite. Una, riporta Global Times, è ferita gravemente.

I soccorsi e le testimonianze

Sul posto, in un campo vicino al punto panoramico di Bailucang, sono intervenuti i soccorsi che hanno prestato i primi aiuti in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Una persona è stata estratta dalle lamiere del velivolo ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Successivamente, all’arrivo dei militari, la zona è stata interdetta per poter consentire le corrette operazioni di soccorso e di rilievi per cercare di comprendere cosa sia successo al mezzo precipitato poco dopo il decollo.

Secondo quanto riferito da Jimu News, nonostante il grave incidente gli elicotteri hanno continuato a sorvolare la zona garantendo il servizio per il trasporto dei turisti.

Indagine sull’incidente

Da chiarire le cause che hanno portato al tragico incidente aereo. Le autorità locali, infatti, dopo un primo esame del velivolo non sono giunti ancora alle cause, ma tra le ipotesi c’è quella di un possibile malfunzionamento dell’elicottero.

Le autorità hanno quindi deciso di aprire un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente e per il momento non hanno reso note le identità delle tre persone rimaste uccise a causa della caduta dell’elicottero nel frutteto della provincia di Shaanxi