Tre minorenni arrestati per tentato omicidio in corso Como a Milano: 21enne colpito da 8 coltellate, è grave

Tentato omicidio in corso Como a Milano nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 novembre: un ragazzo di 21 anni è grave al Fatebenefratelli, 3 minorenni sono stati arrestati.

Cosa è successo in corso Como a Milano

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, non si è trattata di una rapina bensì di una lite esplosa fuori dai locali della movida.

La segnalazione giunta alle ore 2,25 al 112 faceva riferimento a un’aggressione con una decina di giovani nordafricani coinvolti. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato due persone ferite e raccolto le testimonianze dei loro amici, che hanno fornito la descrizione dei giovanissimi presunti aggressori.

La rissa è avvenuta in corso Como a Milano nella notte tra venerdì e sabato.

Fermati 3 minorenni per il tentato omicidio

I poliziotti hanno fermato 3 minorenni per il tentato omicidio in corso Como a Milano. I tre erano ancora nella zona e uno di loro aveva i vestiti sporchi di sangue. immediatamente trovato i tre minorenni ancora nella zona. Uno aveva i vestiti sporchi di sangue.

Si tratta di un 16enne italiano (di origini sudamericane) e di due marocchini di 16 e 17 anni (già affidati a una comunità dell’hinterland milanese).

Come stanno i due ragazzi feriti a Milano

Uno dei due feriti, di 21 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Fatebenefratelli. Il giovane, che vive a Baranzate e risulta avere precedenti, è stato colpito con 8 coltellate: ha un polmone collassato ma secondo quanto riferito dai medici non sarebbe in pericolo di vita.

Un suo amico di 22 anni è rimasto ferito in modo non grave alla mano sinistra, ma è stato dimesso nel corso della notte dal Fatebenefratelli.

I controlli nella zona della movida a Milano

Durante i controlli nella zona della movida a Milano, nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 novembre sono state elevate 33 multe per violazione del Codice della strada, controllate 234 persone di cui 6 (stranieri) portati in Questura per verifiche delle norme sull’immigrazione.

L’altra rissa ai Navigli a Milano

Sempre nella notte tra venerdì e sabato, a Milano, ma in zona Darsena, si è verificata un’altra rissa con coltelli dove sono rimaste ferite due persone.