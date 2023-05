Tre marche di salame a rischio listeria e salmonella ritirate dai supermercati: quali sono i lotti coinvolti

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tre marche di salame sono state ritirate dagli scaffali dei supermercati per “rischio microbiologico“. Gli avvisi di richiamo pubblicati dal ministero della Salute risalgono alle giornate di lunedì 15 e martedì 16 maggio.

Salame nostrano dolce a marchio Mariga ritirato dal mercato

Nella giornata di martedì 16 maggio il ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato del salame nostrano dolce Mariga, dovuto a “presenza di listeria in autocontrollo“.

Il lotto di produzione interessato dal richiamo è il 41/2023. L’indicazione del ministero è quella di ritirare il prodotto dove presente.

Fonte foto: ANSA Il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Filone di salame del Salumificio Colombo ritirato dal mercato

Gli altri due avvisi pubblicati dal ministero della Salute risalgono alla giornata di lunedì 16 maggio: uno dei prodotti ritirati è il filone di salame del Salumificio Colombo Luigi di Lecco. Il lotto di produzione, nello specifico, è il 99L1369. La motivazione del richiamo è la “rilevata presenza di salmonella SPP“.

L’avvertenza per i clienti che avessero acquistato il prodotto in questione è quella di non consumarlo e restituirlo al punto vendita.

Bastone di salame dolce del Salumificio Colombo ritirato dal mercato

Il ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato anche del bastone di salame del Salumificio Colombo Luigi di Lecco, sempre per “rilevata presenza di salmonella SPP”. Il lotto di produzione interessato dal richiamo è L859(1369).

Anche in questo caso, il ministero della Salute ha segnalato a chi avesse acquistato il prodotto di non consumarlo e restituirlo al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Cos’è la Listeria

Lo stesso ministero della Salute ha chiarito cos’è la Listeria: Listeria Monocytogenes è il batterio responsabile della tossinfezione alimentare chiamata Listeriosi.

La principale via di trasmissione per l’uomo è quella alimentare. I bambini e gli adulti sani possono essere occasionalmente infettati ma di rado sviluppano una malattia grave, a differenza di soggetti debilitati, immunodepressi e donne in gravidanza (per i quali la malattia risulta più grave).

Listeria monocytogenes è in grado di resistere molto bene alle basse temperature e all’essiccamento, in alimenti conservati a temperatura di refrigerazione (4°C). Il batterio, invece, è molto sensibile alle usuali temperature di cottura domestica degli alimenti.

Cos’è la Salmonella

Il ministero della Salute ha fatto chiarezza anche su cos’è la salmonella: è l’agente batterico più comunemente isolato nei casi di infezioni trasmesse da alimenti. Se ne conoscono oltre 2000 varianti.

Le salmonellosi sono tra le più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo. Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, sono le principali cause di infezione. Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, mentre i carnivori risultano poco ricettivi. Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite.