Tre cadaveri in poche ore trovati in tre città diverse: le indagini e le ipotesi relative ai decessi

Tre cadaveri trovati in meno di 48 ore in tre città diverse. Le salme appartengono a un 54enne di origini romene, a un uomo italiano di 58 anni e a una donna 68enne di Padova. Uno dei corpi senza vita, quello del romeno, è stato trovato in un parco pubblico a Bologna, l’altro, quello del 58enne, a Policastro Bussentino, il terzo, quello della donna, nel quartiere padovano Voltabarozzo.

Tre cadaveri trovati in poche ore: uomo trovato morto a Policastro

A Policastro è stato rinvenuto morto un uomo di 58 anni italiano. Il suo cadavere è stato scoperto all’interno di una camera di un albergo.

A lanciare l’allarme nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre è stato un collega del 58enne che era andato a cercarlo in quanto non lo aveva visto arrivare sul posto di lavoro.

La vittima si trovava a Policastro insieme ad altri colleghi per svolgere un servizio di guardiania presso i cantieri ferroviari attivi in zona.

Sul luogo della tragedia si sono recati i carabinieri della Compagnia di Sapri per eseguire gli accertamenti e i rilievi del caso. La Procura presso il tribunale di Lagonegro ha aperto un fascicolo per fare totale chiarezza sulla causa del decesso, al momento avvolto nel mistero.

La salma è stata portata nella sala mortuaria dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri in attesa che venga effettuata l’ispezione esterna del cadavere che dovrebbe svolgersi a breve.

Bologna, 54enne trovato senza vita a Villa Angeletti

Il secondo cadavere è stato trovato nella mattinata di venerdì 6 dicembre nel parco di Villa Angeletti, a Bologna. A notarlo per primi alcuni operai incaricati di interventi sul verde pubblico.

Non appena si sono accorti della salma, hanno contattato i carabinieri. La vittima sarebbe un 54enne romeno. Sembra che sia stato rinvenuto con un laccio avvolto attorno al collo e agganciato a un arbusto.

Il cadavere presentava anche una ferita da taglio a un polso. Si ipotizza un caso di suicidio.

Il pm di turno ha disposto accertamenti e probabilmente un’autopsia.

Donna trovata morta a Padova

La terza vittima è una donna di 68 anni, affetta da problemi di obesità. La scoperta del suo cadavere è stata fatta nella mattinata di venerdì 6 dicembre, a Padova, in via Del Cristo, nel quartiere Voltabarozzo.

Il corpo senza vita è stato trovato nella casa della 68enne. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e il medico legale, rimasto a lungo nella dimora per valutare le possibili cause del decesso.

La zona in cui è stato trovato il cadavere della donna

Dalle prime ricostruzioni sono state esclusi atti violenti sulla donna. Chi sta lavorando al caso, per il momento, propende per una probabile morte naturale in un contesto di una situazione di degrado.