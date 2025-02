Tre arresti per furto a Roma: scalavano i palazzi aggrappandosi ai tubi del gas, colti in flagrante

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Roma, dove tre uomini sono stati fermati per furto in appartamento. Gli agenti del Commissariato Appio hanno bloccato i sospetti mentre tentavano di fuggire dopo aver svaligiato un’abitazione.

Il colpo e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i tre arrestati sono due ventenni e un cinquantenne. Mentre il più anziano faceva da ‘palo’ lungo la via, i due giovani si sono arrampicati sui tubi del gas di un condominio, forzando una porta finestra al quinto piano. Dopo aver sottratto orologi di valore e altri effetti personali, i ladri si sono calati nuovamente lungo le tubature per raggiungere la strada, dove li attendeva il complice.

Il piano sventato

Il piano, seppur ben congegnato, è stato sventato dagli agenti appostati nelle vicinanze. I poliziotti sono riusciti a bloccare i tre mentre si dirigevano verso un’auto parcheggiata poco distante. L’operazione si inserisce in un contesto di controlli mirati per prevenire i furti in appartamento.

La sorveglianza e l’intervento

La presenza sospetta dei tre non è sfuggita agli agenti, che li avevano già notati aggirarsi nel quartiere. Un’attività di pedinamento ha permesso di monitorare i loro movimenti fino all’intervento decisivo, che ha portato alla restituzione della refurtiva ai legittimi proprietari.

Le tecniche utilizzate

Le impalcature installate presso edifici in ristrutturazione hanno facilitato l’accesso agli obiettivi dei ladri, come ricostruito dagli agenti durante i pedinamenti. L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ma gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA