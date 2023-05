Tre accoltellati a Napoli in poche ore: grave 61enne a Secondigliano, gli altri feriti davanti a una chiesa

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Notte di violenza a Napoli. Due giovani sono stati ricoverati in pronto soccorso per ferita da arma da taglio, e uno di loro versa in condizioni gravi. Un 61enne è invece stato accoltellato a Secondigliano, e non sarebbe in pericolo di vita.

L’accoltellamento davanti alla chiesa

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio sarebbero stati accoltellati due giovani nel Rione Berlingieri a Napoli. Si tratta di due ragazzi di 21 e 36 anni, che sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco.

Il primo riporterebbe ferite meno gravi, ma è comunque stato trasferito all’ospedale Cardarelli, non in pericolo di vita. Il secondo invece è in condizioni critiche, con numerose ferite al ventre e alle gambe. Trasferito nella stessa struttura, gli è stato assegnato il codice rosso.

Fonte foto: Tuttocittà Secondigliano, la zona di Napoli dove sono avvenuti gli accoltellamenti

Non si sa molto della dinamica degli accoltellamenti, e sul caso stanno indagando i carabinieri. Il luogo dell’aggressione sarebbe nei pressi di via delle Dolomiti, vicino alla chiesa del Cristo Re.

I reati a Napoli e in Italia

Napoli segue il trend nazionale per quanto riguarda i reati. Gli omicidi sono in costante calo, ma aumentano i reati cosiddetti minori, e i comportamenti antisociali.

Sono in calo tutti i dati relativi alle uccisioni, sia quelle volontarie, che quelle di stampo mafioso, che i tentati omicidi.

Aumentano invece gli scippi denunciati, oltre 2000, e i furti in appartamento, quasi 3700 in un anno. Sono i reati in strada quelli che hanno visto l’aumento maggiore, ma questo dato potrebbe essere influenzato dalla fine della pandemia.

Anche se questi dati sono preoccupanti, potrebbero anche rivelare una maggiore propensione a denunciare da parte della popolazione, e una crescita della fiducia nell’operato delle forze dell’ordine.

L’aggressione di Secondigliano

I due giovani ricoverati al Cardarelli non sono gli unici accoltellati nella notte tra il 18 e il 19 maggio a Napoli. Anche un uomo di 61 anni sarebbe stato portato in pronto soccorso con ferite da arma da taglio.

Questa volta l’attacco sarebbe avvenuto in via Cardinale Filomariano, nel quartiere di Secondigliano. Portato dal 118 in pronto soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.

Esattamente come nel caso dei due ragazzi, anche per l’uomo attaccato a Secondigliano i carabinieri stanno indagando, ma al momento non c’è una ricostruzione chiara dei fatti.