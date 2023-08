Travolto e schiacciato da un'auto a Roma perde una gamba: nel quartiere parte una raccolta fondi per aiutarlo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Una raccolta fondi per aiutare Tofail, il 49enne al quale è stata amputata una gamba dopo il terribile incidente di cui è stato vittima. Lo scorso 21 agosto, infatti, l’uomo è stato investito a Roma mentre camminava su un marciapiede del quartiere Pigneto. Adesso i residenti della zona hanno avviato una raccolta fondi per le “tante le spese che lui e la sua famiglia dovranno sostenere”, si legge sulla piattaforma online in cui sono state fatte già 130 donazioni.

L’incidente

L’incidente in questione si è consumato intorno alle 11 di sera di lunedì 21 agosto nel quartiere Pigneto di Roma.

Per la precisione, il sinistro si è verificato in via Braccio da Montone, a poca distanza dal mini market del 49enne investito.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il quartiere Pigneto di Roma dove si è consumato l’incidente

Secondo le ricostruzioni fatte di quella sera, il 49enne sarebbe stato investito dopo uno scontro tra due auto. Prima, infatti, una Panda avrebbe impattato contro una Lancia Y e poi la prima vettura avrebbe travolto l’uomo che stava camminando sul marciapiede.

La solidarietà del quartiere

Tofail, il 49enne originario del Bangladesh, sarebbe stato scaraventato contro una serranda dalla Panda che lo avrebbe travolto e schiacciato.

Le sue condizioni sono subito apparse particolarmente critiche, tanto che i medici dell’ospedale ‘Umberto I‘ hanno dovuto amputargli una gamba.

Intorno alla vicenda si è sollevato un moto di solidarietà. L’uomo, infatti, sarebbe molto conosciuto e ben voluto all’intero del quartiere Pigneto.

Così, il circolo culturale ‘Arci Sparwasser‘ ha avviato una raccolta fondi per aiutare Tofail e la sua famiglia in vista delle spese che dovranno affrontare. Nel giro di tre giorni dall’avvio della campagna, sono state fatte già 130 donazioni per oltre 2.500 euro.

La raccolta fondi online

La raccolta fondi avviata online si aggiunge ad altre che alcuni residenti e attività commerciali avrebbero lanciato nel quartiere.

“Il tutto con la speranza che Tofail possa rimettersi presto e che questa raccolta sia utile a lui e alla sua famiglia per affrontare questo momento così difficile”, hanno fatto sapere i promotori il cui obiettivo è raggiungere la somma di 5mila euro da dare al 49enne.

Gli stessi promotori hanno denunciato l’accaduto. “Una notizia terribile” per il quartiere, hanno scritto: “Non è accettabile lo stillicidio continuo di persone uccise o gravemente ferite mentre camminano o pedalano per le vie della città o semplicemente sono sedute davanti alla saracinesca del proprio negozio”.

Il 28 agosto una donna ha perso la vita a Roma investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali.