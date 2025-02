Travolta sulle strisce in via Laurentina a Roma, 19enne morta investita dall'auto guidata da un 72enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragico incidente stradale in via Laurentina, a Roma, dove una 19enne è morta dopo essere stata investita davanti al centro commerciale Maximo. La giovane, Daniela Gambardella, è stata travolta da una Mercedes guidata da un 72enne, che si è fermato a prestare soccorso. Inutili i tentativi del 118. La polizia locale indaga sulla dinamica, analizzando semafori e telecamere.

Investita e uccisa in via Laurentina a Roma

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di martedì 25 febbraio in via Laurentina, a Roma, nei pressi del Centro commerciale Maximo, che si trova non lontano dalla Città militare Cecchignola.

La vittima si chiamava Daniela Gambardella, 19enne originaria di Pagani, in provincia di Salerno. La donna, che in base a quanto ricostruito era impiegata in uno degli esercizi del centro commerciale, è stata travolta da una Mercedes durante l’attraversamento della strada, forse proprio sulle strisce pedonali.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto in via Laurentina a Roma, nei pressi del centro commerciale Maximo

Alla guida della vettura che l’ha investita c’era un uomo di 72 anni, un pensionato che si è immediatamente fermato per tentare di aiutarla. Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica dell’Ares 118, ma non è stato possibile salvare la vita della ragazza.

La dinamica dell’incidente

Gli agenti del IX Gruppo Eur hanno bloccato la circolazione stradale per permettere i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’automobilista, portato all’ospedale Sant’Eugenio, è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol o sostanze stupefacenti. L’uomo rischia ora l’accusa di omicidio stradale.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro, mentre gli agenti stanno cercando di determinare il punto esatto dell’impatto e se la giovane stesse attraversando realmente sulle strisce pedonali. Il corpo è stato infatti trovato alcuni metri oltre l’attraversamento, regolato da un semaforo, dopo essere stato trascinato dal veicolo.

Le verifiche sulla strada

Sul suddetto semaforo sono in corso verifiche in merito al funzionamento nel momento dell’impatto, sia per quanto riguarda la posizione dei pedoni che per i mezzi in transito.

Inoltre, non si esclude che nelle prossime ore possano essere analizzati i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, che potrebbero aver registrato l’investimento.

È l’ennesimo episodio che avviene sulle strade della Città metropolitana di Roma, dove da inizio anno si contano ben 18 vittime, di cui la metà nel perimetro della Capitale: cifre che producono la preoccupante media di una vittima ogni 3 giorni.