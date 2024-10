Travolta dalla sua auto mentre fa benzina a Perugia, 65enne muore schiacciata contro un'altra vettura

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragico, incredibile, incidente automobilistico nella città di Perugia. Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre una donna di 65 anni è morta mentre si trovava a un distributore di benzina per far rifornimento. La vittima è stata travolta dalla propria auto ed è deceduta sul colpo.

Donna morta mentre faceva benzina

Attorno alle ore 17:00 del 31 ottobre, si è verificato un tragico incidente presso una stazione di rifornimento in via dei Filosofi, a Perugia.

Una donna di 65 anni, di origini iraniane e da decenni residente nel capoluogo dell’Umbria, è morta mentre si trova alla stazione di servizio per fare benzina.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà L’incidente in via dei Filosofi, a sud di Perugia

La vittima, S.D., vedova e madre di un figlio che lavora fuori città, è morta dopo essere stata colpita dalla parte posteriore della propria auto e travolta sotto le ruote.

Travolta dalla sua stessa auto

Stando alle prime ricostruzioni, la donna dopo essere arrivata al distributore, si era allontanata dalla sua auto, una Fiat Punto, per recarsi alla casa.

Accortasi che la vettura stava però avanzando sul terreno in lieve pendenza, la donna è accorsa nel tentativo di fermare il corso del mezzo.

La 65enne è stata travolta dalla parte posteriore della Punto, mentre cercava di evitare che si scontrasse contro un’altra macchina che si trovava dietro, ed è morta sul colpo.

L’incidente a Perugia

Sul posto sono prontamente accorsi i vigili del fuoco e il personale del 118, ma i soccorsi sono stati vani, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Arrivata sul posto anche la polizia locale, per effettuare i doverosi rilievi e chiarire le esatte dinamiche dell’incidente, a poco più di un mese di distanza da un altro tragico incidente dalle dinamiche simili.

Probabilmente l’auto è scivolata sul terreno in pendenza per via del freno a mano, non ben funzionante o non del tutto azionato dalla stessa vittima.