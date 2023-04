Travolge e uccide una donna di 50 anni a Vaggio e poi fugge via. Pirata trovato poche ore dopo dalla polizia

Travolta da un pirata della strada. Così è morta sul colpo nella mattina di sabato 29 aprile una donna di 50 anni, residente a Vaggio. Dopo averla investita, il conducente del mezzo è scappato senza soccorrerla. Dopo qualche ora, è stato ritrovato nella sua abitazione e portato in caserma. Si valuta adesso l’ipotesi di procedere con il fermo in flagranza.

Investita sull’uscio di casa

La donna era uscita insieme al compagno per portare a spasso i 2 loro cani nel comune di Castelfranco Piandiscò, a Vaggio, in provincia di Arezzo.

Al rientro dalla passeggiata, proprio davanti al cancello della propria abitazione, via del Varco, prima di riuscire a rientrare è stata travolta da una Opel.

Fonte foto: Tuttocittà.it La frazione in cui è avvenuto l’incidente a Vaggio, in provincia di Arezzo

Nello scontro, la macchina si è spaccata anche una gomma. Ma il conducente non si è fermato a verificare le condizioni della donna e a prestarle soccorso.

Dopo essersi fermato per un breve istante, è fuggito via, facendo disperdere le proprie tracce per qualche ora.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta. Secondo un’altra versione, era invece ancora sul marciapiede, il che renderebbe le responsabilità del pirata della strada ancora più gravi.

I soccorsi

La chiamata al 118 per prestare soccorso alla donna è arrivata intorno alle 9:50. Sul posto sono stati mobilitati l’automedica del Valdarno, Misericordia di Faella, Pegaso.

Purtroppo, per la donna di 50 anni, nonostante il tempestivo intervento, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.

Anche l’intervento dell’elisoccorso, per il quale la circolazione è rimasta bloccata almeno un’ora, è risultato inutile. La vittima aveva riportato gravissime ferite che non le hanno lasciato scampo, facendola morire sul colpo.

L’incidente ha generato scalpore in tutto il Valdarno, dato che la vittima era molto conosciuta in paese, ma anche per la fuga del pirata della strada.

Il ritrovamento del pirata

I carabinieri di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con la polizia municipale, hanno subito avviato le ricerche del pirata della strada e lo hanno trovato nel giro di poche ore, nel primo pomeriggio.

La sua vettura, una Opel, aveva una gomma squarciata a causa dell’incidente. L’uomo l’aveva portata dal benzinaio e poi parcheggiata alle porte di Piandiscò, non lontano da dove risiede.

Ritrovato proprio nella sua abitazione, è stato identificato e condotto al comando della compagnia dell’Arma di San Giovanni Valdarno. L’uomo di 54 anni, ancora sotto shock per la tragedia, non ha opposto alcuna resistenza.

Adesso al vaglio l’ipotesi di procedere con il fermo in flagranza del reato di omicidio stradale con omissione di soccorso e fuga oppure con la semplice denuncia per le stesse accuse.