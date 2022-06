Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale, l'ultimo tweet del batterista dei Blink-182

Gravi problemi di salute per il celebre batterista dei Blink-182, Travis Barker. Il 46enne è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: ignote le cause, ma poche ore prima Barker ha condiviso un preoccupante messaggio tramite i suoi profili social e anche la figlia ha chiesto di pregare per lui.

Travis Barker in ospedale: “Che dio mi salvi”

Secondo quanto riportano le fonti estere, il batterista e marito di Kourtney Kardashian è attualmente ricoverato a Los Angeles, presso il centro medico Cedars-Sinai. Nella serata di martedì 28 giugno, Travis Barker aveva condiviso un post su Twitter, poche parole che hanno subito allarmato i fan: “Che dio mi salvi“.

Al momento, non si conoscono le cause del ricovero d’urgenza, ma circolano immagini che mostrano Barker mentre viene portato in ospedale in ambulanza, sulla barella e con un pugno debolmente alzato al cielo. Oltre al batterista, anche la figlia ha condiviso alcune parole tramite i social – e il tono non è molto diverso da quello usato dal celebre padre.

L’appello disperato della figlia

Dal suo profilo Instagram, Alabama Luella Barker ha condiviso una storia che non ha contribuito a rassicurare i fan del batterista, ma anzi spinge a pensare che la situazione sia molto grave e che le condizioni di salute di Travis Barker siano davvero precarie.

“Per favore, mandateci le vostre preghiere” ha scritto Alabama Luella, seconda figlia del batterista dei Blink-182 nata dal primo matrimonio del musicista con Melissa Kennedy. Con lui, riferisce TMZ, c’è la neo moglie Kourtney, sposata solo poche settimane fa a Portofino.

Chi è Travis Barker: carriera e vita privata

Le fonti estere, in queste ore di apprensione per le sorti di Travis Barker dopo il ricovero d’urgenza, stanno ricordando che non è il primo problema di salute per lui. Il batterista è stato già ricoverato in passato a causa di un coagulo di sangue e anche per un’infezione da stafilococco. A questo si aggiunge un’altra tragedia che ha colpito la sua vita: nel 2008 Barker è sopravvissuto a un disastro aereo che ha causato la morte di sette persone, tra cui il suo assistente personale. Lui, invece, ha riportato ustioni di terzo grado.

Travis Barker è principalmente noto per essere uno dei volti simbolo dei Blink-182 dal 1998 al 2005 (anno del primo scioglimento) e quindi di nuovo dal 2009. Recentemente, inoltre, ha conquistato le pagine dei tabloid per la sua relazione con Kourtney Kardashian, una delle protagoniste dello show ‘Al passo con i Kardashian’.

I due si sono sposati non legalmente ad aprile 2022 a Las Vegas, per poi ufficializzare il tutto il 15 maggio a Santa Barbara e pochi giorni dopo con una cerimonia religiosa a Portofino.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022