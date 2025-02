Travaglio contro Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi su Almasri: il paragone coi Blues Brothers

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Anche Marco Travaglio ha criticato Giorgia Meloni e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri. Commentando l’informativa in Parlamento dei due ministri, il giornalista ha parlato di una “gag comica irresistibile”, prendendo come termine di paragone i Blues Brothers. Travaglio ha anche sferrato un attacco diretto alla premier.

L’ironia di Marco Travaglio sul caso Almasri

Marco Travaglio è stato ospite della trasmissione Otto e mezzo nella serata di mercoledì 5 febbraio. La conduttrice Lilli Gruber gli ha chiesto: “Finalmente, dopo oltre due settimane, i ministri Nordio e Piantedosi, non Giorgia Meloni, hanno riferito in Parlamento sul caso Almasri. Cosa sappiamo di più adesso su questo caso? La versione del governo ti convince?”.

La risposta di Marco Travaglio: “Se non ci fosse di mezzo un torturatore che abbiamo rispedito nel suo paese a torturare, cioè nell’unico posto in cui è pericoloso veramente, molto più che non se fosse in carcere in Italia, si dovrebbe parlare di una gag comica irresistibile, ai livelli dei Blues Brothers“. Dopo aver riepilogato le “versioni che sono riusciti a dare”, Travaglio ha concluso: “Mancano solo le cavallette e poi questi sono meglio di John Belushi!”.

Marco Travaglio ha parlato del caso Almasri alla trasmissione di La7 Otto e Mezzo e nel suo editoriale su Il Fatto Quotidiano.

Marco Travaglio e le bugie sul caso Almasri

Marco Travaglio ha dedicato all’informativa in Parlamento sul caso Almasri anche il suo editoriale sull’edizione di giovedì 6 febbraio de Il Fatto Quotidiano.

Il giornalista ha scritto: “Oltreché come governanti, questi destri sono pessimi anche come bugiardi. Perché una bugia venga creduta, almeno dai più boccaloni, bisogna che tutti raccontino solo quella. Se ne inventano altre incompatibili, non funziona. È ciò che sta avvenendo da quando il governo ha fatto liberare e riconsegnare alla Libia il torturatore Almasri”.

La verità di Marco Travaglio sul caso Almasri

Nel suo editoriale su Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha poi sferrato un attacco diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le parole del giornalista: “Bastava dire la verità: il governo è ricattato da autorità e clan libici che, se non li assecondiamo, ci inondano di migranti. Invece la Meloni s’è fissata di non essere ricattabile. Così inizia il balletto delle balle”.