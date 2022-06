Travaglio condannato per diffamazione insieme a due giornalisti del Fatto Quotidiano: l'annuncio di Casellati

Marco Travaglio condannato per diffamazione insieme ad altri due giornalisti del Fatto Quotidiano, da lui diretto. Lo ha annunciato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. Travaglio, insieme ai suoi due colleghi di testata, dovrà versare alcune migliaia di euro a titolo di risarcimento dei danni, oltre alle spese legali.

Perché Travaglio è stato condannato

Maria Elisabetta Alberti Casellati ha annunciato di aver vinto una casa di diffamazione contro tre giornalisti del Fatto Quotidiano: il direttore Marco Travaglio, Ilaria Proietti e Carlo Tecce.

La presidente del Senato ha condiviso il dispositivo della sentenza di condanna: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità dei convenuti per il carattere diffamatorio, nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva, degli articoli del 17.11.2019 a firma Carlo Tecce, del 20.6.2020 a firma Ilaria Proietti, del 10.12.2019 a firma Marco Travaglio, nonché degli articoli dell’11.12.2019 e del 12.12.2019“.

Quali sono gli articoli

Tra gli articoli contestati ci sono:

“Le marchette di mamma Casellati alla figlia Ludovica”, di Carlo Tecce, pubblicato il 17 novembre 2019;

“La lettera minatoria”, di Marco Travaglio, pubblicato il 10 dicembre 2019;

“Voglia di bavaglio”, di Marco Travaglio, pubblicato l’11 dicembre 2019;

“Bestemmie & cazziatoni. È Casellati show al Senato”, di Ilaria Proietti, pubblicato il 20 giugno 2020.

Il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio

Quanto dovrà pagare Travaglio

Ma quanto dovrà pagare Travaglio? Lo riferisce sempre la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.

I giudici hanno condannato “in solido Società Editoriale Editrice il Fatto Spa, Marco Travaglio, Carlo Tecce (nei limiti di euro 5.000,00) e Ilaria Proietti (nei limiti di euro 10.000,00) al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, a favore dell’attrice Maria Elisabetta Alberti Casellati di euro 25.000,00″.

In sostanza, Ilaria Proietti dovrà versare 10 mila euro, mentre Marco Travaglio (qui il suo pensiero su Zelensky lo scorso aprile) e Carlo Tecce dovranno versare 5 mila euro a testa.

Inoltre, Marco Travaglio e Ilaria Proietti dovranno pagare 2 mila euro a testa – Carlo Tecce altri mille, per un totale di 25 mila euro.

I giudici hanno previsto che la sentenza sia pubblicata su Corriere della Sera, Il Mattino, Il Gazzettino e Il Fatto Quotidiano, oltre al pagamento delle spese legali da parte dei giornalisti condannati: “940,90 euro per le spese, 7.254 euro per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali”.