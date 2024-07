Tratto chiuso della linea Metro rossa M1 a Milano: problemi e disagi per i passeggeri

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Problemi e disagi lungo la mattinata di venerdì 5 luglio 2024 sulla M1, la metro rossa di Milano. Poco dopo le ore 8, come riferito dalla stessa Atm, la circolazione sulla linea è stata sospesa tra le fermate di Pagano e Rho Fiera.

Metro M1 Milano, disagi per i passeggeri e tratto sospeso

“M1 è chiusa tra Pagano e Rho Fiera. Stiamo risolvendo un problema lungo la linea”, hanno spiegato dall’azienda di Foro Bonaparte.

“Sono in arrivo – ha spiegato l’Atm sul suo sito – bus sostitutivi per collegare le stazioni nella tratta sospesa. Da Milano per raggiungere Rho Fiera potete usare le linee S. Considerate maggiori attese e tempi di viaggio più lunghi sul resto della linea”.

Disagi, seppur ridotti, anche sulla M2, la linea verde, con i treni che procedono a velocità limitata tra Cimiano e Crescenzago: si registrano aumenti dei tempi di viaggio in entrambe le direzioni a causa di un cantiere.

Problemi anche la scorsa settimana sulla linea M1

Anche poco più di una settimana fa, più precisamente giovedì 27 giugno, si sono registrati problemi e disagi sulla linea M1 per i milanesi, i turisti e i pendolari.

La circolazione sulla linea rossa era stata fortemente rallentata per via di un guasto riscontrato a un treno che era inevitabilmente stato fatto rientrare in deposito.

L’episodio aveva innescato maggiori tempi di attesa, con treni gremiti di passeggeri e mezzanini affollati. Il guasto e il conseguente problema alla circolazione si erano verificati nel corso dell’orario di punta, causando un disagio non da poco.

Lo sciopero della scorsa settima

Il giorno precedente a giovedì 27 giugno, altri grattacapi per passeggeri e pendolari che avevano dovuto fare i conti con le linee sospese a seguito dello sciopero proclamato da Al Cobas.

Nella prima fascia oraria del mattino erano state sospese le corse della metro verde e di quella lilla (con la gialla M3 fortemente rallentata). Tram, bus e filobus erano rimasti in servizio ma con maggiori attese.

Nella fascia dalle 18 a fine servizio la situazione si era fatta ancor più difficile in quatto tutte le line Metro, ad eccezione della M4, erano state chiuse.