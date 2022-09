Trascinata e violentata da 22 uomini tutta la notte: muore il giorno dopo, per la polizia è una fake news

Ha generato sdegno e indignazione la notizia di un terribile stupro avvenuto in Pakistan. La vittima, una donna, sarebbe infatti stata violentata da 22 uomini.

A complicare i report che arrivano dall’altra parte del mondo c’è però la smentita della polizia: ecco cosa sappiamo di quella che dalle autorità è stata definita una fake news, versione però non accolta da chi scrive sui social.

I fatti, così come riportati da alcuni media pakistani e non solo, si sarebbero svolti dentro una fabbrica, dove la donna sarebbe stata trascinata da un branco di 22 uomini, che l’avrebbero violentata per tutta la notte abbandonandola poi fuori dall’edificio.

Karachi Police say have found no evidence & apparently it’s a case of blackmailing.

Chhipa rescue spox says body, which social media claims is of victim, is a 35-year old drug addict woman & still in morgue

But 1000s have already Tweeted or Rted it as a confirmed rape-murder https://t.co/2IffOx5df0

— Naimat Khan (@NKMalazai) September 7, 2022