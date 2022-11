Trapianto record a Firenze, donna di 100 anni dona il fegato diventando la donatrice più anziana di sempre

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una persona ultrecentenaria ha donato per la prima volta nella storia i propri organi facendo segnare il primato di donatrice più anziana al mondo. La donna è morta all’età di 100 anni 10 mesi e un giorno, lo scorso sabato e i figli hanno dato l’autorizzazione per l’espianto del fegato che è stato trapiantato in una paziente ricoverata all’ospedale di Pisa.

La donazione record

Come ricostruito da Repubblica, in seguito al decesso cerebrale dell’anziana a causa di un’emorragia al cervello i medici dell’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze le hanno prelevato il fegato ritenuto ancora in buone condizioni, destinato a una donna in lista per l’impianto dell’organo.

Secondo quanto spiegato dal professor Paolo De Simone, direttore dell’unità operativa di chirurgia epatica e trapianti di fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, “la procedura rappresenta il coronamento di anni di lavoro clinico multidisciplinare e di studio sull’utilizzo di donatori anziani, su cui il centro trapianti di Pisa e la Regione Toscana hanno investito risorse e progettualità”.

Per il direttore del Centro nazionale trapianti, Massimo Cardillo, “si tratta di un evento eccezionale che però testimonia ancora una volta, a pochi giorni dal prelievo di Fabriano, la capacità tecnica e organizzativa della rete trapiantologica italiana di valorizzare tutte le donazioni, anche quelle di persone molto anziane, in modo da dare risposte efficaci all’attesa di trapianto di oltre 8mila pazienti nel nostro Paese”.

Il precedente record

Fino ad oggi la donatrice di organi più anziana mai registrata in Italia era una donna deceduta a Fabriano a 97 anni e 7 mesi a fine ottobre scorso, al pari di altri quattro trapianti da persone 97enni realizzati nel 2003, nel 2008, nel 2018 e nel 2019.

Il secondo espianto

Nelle stessa giornata della scorsa settimana l’ospedale fiorentino San Giovanni di Dio ha eseguito un altro espianto di fegato impiantato anch’esso dall’azienda ospedaliero-universitaria pisana in un altro paziente in lista di attesa.

Come spiegato da Repubblica, il secondo intervento è stato altrettanto eccezionale in quanto si è trattata di una donazione controllata a cuore fermo realizzata per la prima volta nella struttura ospedaliera, grazie anche al supporto del team Ecmo mobile dell’ospedale di Careggi.