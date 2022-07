Trani, 50enne muore in stazione trascinato da un treno: era rimasto incastrato nelle porte

Alle prime ore della mattina di oggi, giovedì 21 luglio, la stazione ferroviaria di Trani, in Puglia, è stata teatro di un terribile incidente. Intorno alle 8.30 un uomo è morto trascinato da un treno regionale: nel tentativo di salire sul convoglio in partenza è rimasto incastrato nelle porte. Aveva 50 anni. La tragedia ha causato significativi disagi alla circolazione sui binari.

L’incidente mortale alla stazione di Trani

Il treno coinvolto nell’incidente arrivava da Bari ed era diretto a Foggia.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione la vittima, con l’intento di recarsi nella vicina Barletta, ha provato a salire sul convoglio all’ultimo momento, esattamente quando le porte si stavano ormai chiudendo.

Fonte foto: Virgilio Notizie La stazione di Trani in cui è morto un uomo di 50 anni

Subito dopo essere rimasto incastrato, il mezzo è partito trascinandolo per diversi metri, fino all’ex passaggio a livello di via Andria, e facendolo finire sotto le rotaie. Il macchinista non si era accorto di nulla e la corsa è stata fermata solo alcuni minuti dopo.

Soccorsi inutili

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118. All’arrivo dei sanitari tuttavia per il 50enne non c’è stato nulla da fare: era già morto.

Per gli accertamenti del caso sono giunti presso la stazione di Trani la Polizia Ferroviaria e il magistrato di turno della Procura locale.

L’intera dinamica della tragedia sarebbe ancora da ricostruire con esattezza.

Disagi al traffico ferroviario

Nel corso delle indagini sul posto, la circolazione dei treni è rimasta completamente bloccata sulla tratta adriatica. La situazione ha causato gravi ritardi e disagi ai pendolari.

Il traffico è stato instradato su un unico binario. Nel dettaglio, i convogli interessati dai problemi legati all’incidente sono stati:

Il treno FA 8816 Lecce – Venezia Santa Lucia .

. Il treno FR 8818 Lecce – Milano Centrale .

. Il treno Fa 8306 Lecce – Roma Termini .

. Il treno IC 608 Lecce – Bologna Centrale.

In alcune tratte è stata data la possibilità ai passeggeri di proseguire con il servizio sostitutivo con bus predisposto per l’emergenza.