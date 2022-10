Trani, 48enne muore in chiesa durante la cerimonia per le nozze d'argento: malore improvviso, soccorsi inutili

Doveva essere un giorno di festa, ma si è trasformata in una giornata drammatica. È morto in chiesa a Trani, subito dopo la celebrazione della funzione per i 25 anni di matrimonio, il 48enne Michele Losito. Il paese è sotto choc, così come la famiglia dell’uomo che è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Muore dopo la messa per le nozze d’argento

La tragedia si è consumata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Trani. Michele e sua moglie, in occasione dell’anniversario dei 25 anni di matrimonio, avevano infatti deciso di celebrare le nozze d’argento insieme ad alcuni familiari.

Subito dopo la funzione, però, il 48enne si è accasciato al suolo. I presenti, compresa la moglie, hanno subito capito la gravità della situazione e hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo dei medici, però, non c’è stato nulla da fare e il 48enne è stato dichiarato morto.

Malore fatale in chiesa

Secondo quanto raccontato da Il Mattino, Michele Losito sarebbe stato colto da un malore fulminante. Per il 48enne, infatti, non c’è stato nulla da fare e il personale del 118 non ha potuto far nulla per aiutarlo.

L’uomo, che si è accasciato al suolo in chiesa, è stato rianimato più volte sul luogo, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Comunità sotto choc

Michele Losito era conosciuto in paese. Fruttivendolo, esercitava la sua attività in pieno centro città e la notizia della sua morte ha fatto subito il giro di Trani. In tanti, appresa la tragedia, hanno lasciato un messaggio sui social.

“Ieri mattina parlavamo del futuro mentre mangiavamo due castagne insieme nel tuo negozio. Parlavamo di rispetto ai nostri ragazzi, di lavoro, di felicità…Buon viaggio Michè”, uno dei post affidati a Facebook. “Voglio ricordarti così, col sorriso sempre stampato in faccia pronto a tenere quella grande mano da gigante buono – così un altro utente che ha pubblicato anche una foto del fruttivendolo al lavoro – ne abbiamo fatte di cose insieme. Ci siamo sempre divertiti lavorando sodo, ti porterò sempre nel mio cuore”.