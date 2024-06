Tragico incidente tra macchina e camion sulla E45 a San Carlo di Cesena: automobilista morto sul colpo

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Nel pomeriggio di oggi venerdì 14 giugno si è verificato un tragico incidente sulla E45 nella frazione di San Carlo di Cesena, che ha coinvolto una macchina, un camion e una moto. Morto sul colpo il conducente dell’auto, sembra dopo essersi portato al centro della carreggiata per poi impattare con gli altri veicoli. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Incidente tra auto e camion sulla E45 a San Carlo di Cesena

Sulla strada E45 nella frazione San Carlo di Cesena è avvenuto un incidente tra auto e camion, che ha coinvolto anche una moto, nel pomeriggio di oggi venerdì 14 giugno.

Lo schianto, che stando a quanto riporta CesenaToday si sarebbe verificato intorno alle 18.15, ha causato il ribaltamento e il completo accartocciamento della vettura.

Fonte foto: Tuttocittà.it

San Carlo, frazione di Cesena

Le foto, pubblicate dalla testata locale, mostrano anche come il tir sia stato danneggiato lungo la parte anteriore sinistra della motrice, con la moto rimasta incastrata tra i due mezzi.

Morto automobilista nello schianto

Nello schianto contro il tir, che ha avuto luogo al chilometro 216,200, il conducente dell’auto, una Fiat Panda, è morto al momento del violento impatto.

Stando alle prime ricostruzioni, riportate da Il Resto del Carlino, l’uomo avrebbe sbandato portandosi al centro della carreggiata nel momento in cui sopraggiungevano in senso contrario gli altri due veicoli.

Il conducente della moto, una Kawasaki, non ha riportato conseguenze serie, così come la donna che stava guidando il tir in direzione opposta alla vettura.

Chiusa la E45

La E45 è stata chiusa in corrispondenza del luogo dell’incidente, con le autorità che hanno disposto le uscite obbligatorie in direzione sud allo svincolo di San Carlo e verso nord a quello di Borello Nord.

Sul posto si sono recate le squadre di Anas, oltre ai Vigili del Fuoco e la Polizia stradale per effettuare i rilievi necessari e accertare la dinamica dello schianto mortale.

