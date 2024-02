Tragico incidente sul lavoro in un cantiere edile a Olbia: morto operaio precipitato davanti ai colleghi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ennesimo tragico incidente sul lavoro in Sardegna, nella zona della Gallura. A Olbia, un operaio originario del Kosovo è morto dopo essere precipitato da un’altezza di oltre 10 metri dal ponteggio del cantiere edile a cui lavorava. A nulla sono valsi i soccorsi chiamati dai colleghi presenti.

Morto in un cantiere edile a Olbia

Si chiamava Bitichi Baskim, riportano i media locali, ed era nato in Kosovo nel 1981, non aveva ancora compiuto 43 anni, l’operaio morto in un cantiere edile di Olbia.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 febbraio in via Londra.

Fonte foto: ANSA Il cantiere edile di via Londra, a Olbia

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato da un’altezza di circa 10 metri, di fronte agli occhi degli inermi colleghi.

Testimoni presenti riferiscono che Baskim non fosse di turno al lavoro, ma che si trovasse sul luogo di passaggio, per salutare degli amici.

La Procura ha avviato un’inchiesta per stabilire le dinamiche del tragico incidente.

Ennesimo incidente sul lavoro in Sardegna

L’operaio precipitato è stato raggiunto dall’elisoccorso e dai soccorritori del 118, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e gli uomini dello Spresal e dell’Ispettorato del Lavoro.

In Gallura, regionale nord-orientale della Sardegna, si sono già verificati 9 gravi incidenti sul lavoro nei primi due mesi del 2024, di cui uno mortale e due con inabilità permanente delle vittime.

Nel 2023, gli infortuni denunciati sul lavoro hanno raggiunto il numero di 44, con 25 morti, cifra che potrebbe aumentare se si considerassero i lavoratori in nero.

Mercoledì 21 febbraio, i sindacati Fillea, Feneal, Fiom e Uilm hanno organizzato uno sciopero nazionale di due ore per protestare contro la mancata sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un presidio regionale organizzato da Cgil, Uil e dalle categorie degli edili e dei metalmeccanici ha presentato le rivendicazioni dei sindacati uniti al prefetto.