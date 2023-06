Tragico incidente stradale a Talamona: scontro auto e moto, un uomo perde la vita

Altro incidente mortale sulle strade italiane. Un uomo ha perso la vita a Talamona (Sondrio), in via Stelvio, nel pomeriggio di venerdì 30 giugno.

La vittima è un uomo di 65 anni

Lungo la carreggiata della vecchia Statale 38, in base alle prime informazioni trapelate sul tragico accaduto, intorno alle 17,30, un uomo di 65 anni in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto. L’impatto è stato violento e il centauro è deceduto.

Le indagini per accertare la dinamica del sinistro

I carabinieri della Compagnia di Sondrio sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Ora spetta agli agenti svolgere le indagini del caso per risalire all’esatta dinamica del sinistro che al momento non appare ancora chiara.

Fonte foto: ANSA

I soccorsi vani e la constatazione del decesso

I soccorsi sono stati subito allertati in codice rosso, quello di massima gravità e urgenza. Sul posto, come riferito dalle testate locali, sono tempestivamente intervenuti l’elisoccorso, alzatosi in volo dalla base di Caiolo, e due ambulanze.

Nonostante l’arrivo dei sanitari, il centauro è morto per via delle ferite troppo gravi riportate nell’incidente. Vani i tentativi di rianimarlo effettuati dal personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.