Tragico incidente stradale a Mirandola vicino Modena: morto un ragazzo di 19 anni, feriti altri 5 giovani

Tragico schianto nella notte nel Modenese: un ragazzo di 19 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Mirandola. Nel violento scontro frontale tra due auto sono rimaste ferite altre cinque persone, tutte di giovane età.

Incidente stradale a Mirandola

L’incidente stradale è avvenuto nella notte, nelle prime ore di domenica 4 agosto 2024, a Mirandola, in provincia di Modena.

Secondo quanto riporta Ansa, poco dopo le tre c’è stato uno scontro frontale tra due auto, una Bmw e una Toyota Yaris, sulla strada provinciale 8 in via Mazzone, nella frazione di Mortizzuolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale a Mirandola, in provincia di Modena

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza e il personale del 118 con ambulanze e l’elisoccorso.

Morto un ragazzo di 19 anni

Tragico il bilancio del violentissimo frontale tra le due vetture: nello schianto è morto un ragazzo di 19 anni che era al volante della Yaris.

La vittima si chiamava Adam Cattabriga, originario di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Lavorava come barista in un locale di Finale Emilia (Modena).

Il giovane è deceduto sul colpo, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Altri cinque feriti nello scontro frontale tra due auto

Nell’incidente sono rimasti ferite altre cinque persone, quattro che viaggiavano con la vittima a bordo dell’utilitaria e una sull’altra vettura, tutti giovani tra i 19 e i 26 anni, come riporta Modena Today.

Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni, sono stati tutti trasportati all’ospedale di Baggiovara con codici di media gravità.

L’esatta dinamica e le eventuali responsabilità dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Modena, intervenuti sul luogo dello schianto per effettuare i rilievi di rito.