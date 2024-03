Tragico incidente stradale a Foggia tra una moto e un'auto: 24enne muore sul colpo, 3 feriti

Ennesima scia di sangue lasciata sulle strade italiane. Lungo la serata di sabato 23 marzo, nella periferia di Foggia, si è consumato un terribile incidente in cui sono rimasti coinvolti una moto e una automobile.

Il conducente del mezzo a due ruote è morto, le persone a bordo della vettura sono rimaste leggermente ferite.

Tragico incidente a Foggia: moto contro auto, 24enne morto sul colpo

La vittima è un giovane ragazzo di soli 24 anni. Il motociclista, secondo quanto riferito dalle testate locali, è deceduto sul colpo. L’incidente mortale è avvenuto in via Cerignola.

Sulla vettura, una Fiat Multipla, al momento dell’impatto c’era una famiglia composta da marito, moglie e figlia. Tutti e tre sono rimasti feriti, ma non in modo grave.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi stavano procedendo in direzione opposta, quando l’uomo al volante della Fiat Multipla ha svoltato a sinistra per rientrare nella propria abitazione.

In quel momento, dal senso opposto, stava transitando la moto, che si stava dirigendo in direzione Foggia. Il ragazzo in sella al mezzo non è riuscita a evitare l’impatto schiantandosi contro il lato destro della vettura. Per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, quelli della Polizia Locale, gli operatori del 118 e quelli dell’Elisoccorso.

Motociclista morto anche a Vietri Sul Mare

Poche ore prima si è verificato un incidente simile a Vietri Sul Mare, vicino Salerno.

Un 32enne ha perso la vita in un violento scontro contro un’automobile nel tratto di strada che è tristemente noto per essere un “bollettino di guerra”, come lo ha descritto il sindaco Giovanni De Simone.