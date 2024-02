Tragico incidente mortale a Brasimato, tra Crotone e Cosenza: due morti e due feriti gravi dopo un frontale

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Ennesimo incidente mortale del 2024 sulle strade italiane. Un violento frontale tra due auto si è verificato domenica 25 febbraio poco prima delle ore 17 in località Brasimato, lungo la strada statale 107 che collega Crotone a Cosenza.

Scontro mortale tra automobili

Il bilancio del terribile frontale avvenuto a Brasimato, tra Crotone e Cosenza, è di due morti e due feriti gravi.

Per cause in corso di accertamento due autovetture, riporta l’agenzia Agi, una Fiat Grande punto e una Wolksvagen Golf, ognuna con due persone a bordo, si sono scontrate frontalmente.

Impatto violentissimo

Quando sul posto sono arrivati i primi soccorsi hanno trovato una scena devastante, riferisce sempre l’Agi, a causa del violentissimo impatto tra i due automezzi che purtroppo ha provocato la morte di due persone.

I due passeggeri della Grande punto, un ragazzo e una ragazza di Crotone, dei quali non è ancora nota l’identità, erano già morti.

I sanitari del 118 hanno dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Crotone per estrarre le due persone dalle lamiere della Golf.

Il tragico incidente è avvenuto nei pressi di Brasimato, vicino Crotone

Pesanti disagi al traffico

Le due persone ferite, in gravissime condizioni, sono state affidate dai vigili del fuoco al personale del 118 giunto sul posto con due ambulanze, per il trasporto in ospedale.

Durante le operazioni di soccorso la SS 107 che collega Crotone e Cosenza è stata momentaneamente bloccata ed il traffico deviato in una parallela nelle vicinanze. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale.

Ennesimo incidente sulle strade italiane

Secondo i dati forniti dall’Asaps, sono oltre un milione e 300mila le vittime per incidenti stradali ogni anno nel mondo, prevalentemente in Africa, Cina e Sud America. Nell’Unione europea si superano le 21 mila vittime ogni anno, mentre in Italia superano le tremila.

In Italia, secondo le stime più recenti dell’Istat, nel semestre gennaio-giugno 2023 si è registrato, rispetto allo stesso periodo del 2022, una diminuzione molto limitata del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (79.124; -1,0%) e dei feriti (106.493; -0,9%); per le vittime entro il trentesimo giorno il calo è leggermente più marcato (1.384, -2,5%).

Nel confronto con i primi sei mesi del 2019 (anno di riferimento per il decennio 2021-2030 per la sicurezza stradale) si rileva ancora un calo di incidenti stradali (-5,4%), feriti (-9,0%) e deceduti (-9,8%).

Nel confronto con il primo semestre 2022, sono in calo soprattutto le vittime sulle autostrade (-9,7%), seguono le strade extraurbane (-3,3%) e le strade urbane (-0,1%).