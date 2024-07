Tragico incidente in Austria, Gabriele Gottardi muore investito dal padre durante un viaggio in moto

Una tragedia familiare si è consumata durante un viaggio in moto sulle strade austriache. Gabriele Gottardi, 34enne di Grumello del Monte e titolare dell’azienda Teo.Rema di Erbusco, ha perso la vita in seguito a un incidente in cui è stato accidentalmente investito dal padre Luciano. I due stavano raggiungendo un raduno europeo di motociclisti.

Gabriele Gottardi muore investito dal padre

L’incidente risale a venerdì 5 luglio. Gabriele Gottardi, imprenditore di 34 anni, stava viaggiando sulla propria moto seguito da alcuni familiari e amici motociclisti quando si è verificata la tragedia.

Il drammatico episodio si è consumato mentre il gruppo stava attraversando l’Austria per raggiungere il raduno europeo di Bmw di Garmisch, in Germania.

Fonte foto: istock Polizia austriaca, foto di repertorio

Durante il viaggio, il giovane è caduto improvvisamente dalla propria moto e il padre, che lo seguiva, non è riuscito a evitarlo, investendolo e provocandone la morte.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalla polizia austriaca intervenuta sul posto, l’incidente si è verificato sulla Ötztaler Bundesstrasse, strada che collega la valle dell’Inn con la valle dell’Ötztal e punta verso la Germania,

All’altezza del paese di Längenfeld, uno dei motociclisti del gruppo ha frenato bruscamente per entrare in una stazione di servizio, causando la caduta di Gabriele Gottardi che lo seguiva.

Mentre un terzo motociclista è riuscito a evitare in tempo il 34enne, per il padre Luciano, la cui visuale era in parte oscurata, è stato impossibile schivare il figlio. L’uomo lo ha investito fatalmente, cadendo anch’egli a terra.

Chi era Gabriele Gottardi

Gabriele Gottardi, 34 anni, era ben conosciuto nella sua comunità per il suo ruolo alla guida dell’azienda di famiglia, Teo.Rema, specializzata nel settore delle guarnizioni industriali in gomma.

La morte del giovane imprenditore, come sottolineato dall’Eco di Bergamo, ha sconvolto la comunità della sua città natale, Grumello del Monte, dove la famiglia Gottardi è molto stimata.

Il ritorno della salma di Gabriele è previsto per martedì 9 luglio, dopo l’autopsia all’ospedale di Innsbruck.