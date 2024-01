Tragico incidente ad Agerola vicino Napoli: 36enne si schianta in moto nella frazione Bomerano e muore

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia ad Agerola (città metropolitana di Napoli), dove un uomo di 36 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima stava guidando la sua moto in un senso unico della frazione di Bomerano quando, improvvisamente, si è scontrato contro un muro. L’impatto è stato fatale.

La vittima dell’incidente a Bomerano, frazione di Agerola

La vittima dell’incidente si chiamava Onofrio Fusco.

L’uomo, che avrebbe compiuto 37 anni il prossimo aprile, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel senso unico della frazione di Bomerano, all’altezza del ristorante Rabbit.

Fonte foto: Tuttocittà.it La vittima stava guidando la sua moto in un senso unico della frazione di Bomerano, ad Agerola (città metropolitana di Napoli)

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità competenti, Onofrio era alla guida della sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di chiarimento, si è improvvisamente scontrato contro un muro.

L’impatto è stato fatale. Inutile invece l’intervento di un automobilista che ha assistito alla scena e ha prontamente chiamato i soccorsi.

I tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari, infatti, sono risultati vani.

Le ripercussioni sul traffico locale

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul traffico locale, paralizzando completamente la circolazione nella zona interessata.

Sul luogo dell’incidente si sono prontamente riversati soccorritori e forze dell’ordine, tra cui ambulanze automediche, carabinieri di Agerola, radiomobile di Castellammare di Stabia e polizia municipale, per gestire la situazione e cercare di fornire supporto agli eventuali testimoni.

Un altro incidente a Roma

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio un altro tragico incidente ha causato 2 morti e 4 feriti a Roma, su via Fosso dell’Osa (quartiere Villaggio Prenestino), su una strada nella periferia est di Roma.

A bordo dell’auto coinvolta, una piccola Smart ForFour, erano presenti 6 persone, tutte di nazionalità egiziana e tutte senza documenti. A rimanere feriti sono stati un minore e una donna.