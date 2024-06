Tragico incidente a Vico del Gargano vicino Foggia: moto si schianta contro un palo, muore ragazzo di 18 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Il giovane stava guidando la sua moto quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è finito contro un palo. L’impatto è stato fatale.

L’incidente a Vico del Gargano, in provincia di Foggia

L’episodio è avvenuto nel Comune foggiano nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno, intorno alle 3. Lo riporta FoggiaToday.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori del 118, ma per il 18enne non c’è stato nulla da fare.

Non è chiara la dinamica del sinistro, ancora in fase di ricostruzione.

La vittima

La vittima si chiamava Davide e frequentava il liceo Publio Virgilio Marone di Vico.

Avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità nei prossimi giorni.

“Una notizia che addolora e sconvolge tutta la nostra Comunità“, , ha commentato il sindaco Raffaele Sciscio, che ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti nella mattinata di oggi per la Giornata Nazionale dello Sport.

“Il dolore è grande – ha aggiunto il primo cittadino – A nome dell’intera comunità esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutto il paese alla famiglia di Davide e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ciao Davide“.

L’incidente a Ossimo, in provincia di Brescia

Nel pomeriggio di ieri, sabato 1° giugno, un altro ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale nel Comune di Ossimo, in provincia di Brescia, a pochi chilometri dalla località sciistica di Borno.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Il Giornale di Brescia, il giovane sarebbe stato sbalzato dalla sella dopo l’impatto con un’auto e sarebbe morto sul colpo.